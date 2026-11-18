日本代表のキャプテンを務めるMF堂安律が17日、パラグアイ代表戦後のフラッシュインタビューに応じた。

日本代表は現地時間17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦した。立ち上がり早々にCKから先制点を許すと、40分にも失点を喫して2点のビハインドを背負う展開に。85分にFW福田師王が1点を返したものの、反撃は及ばず1－2で敗戦を喫した。

2点ビハインドで迎えた後半の頭からピッチに立った堂安は、「相手の球際の強さを意識して試合に入った」とパラグアイのフィジカル面に言及。その上で、「後半は押し込む時間が多かったけど、1点しか取れず。同点まで持ち込むことができずに悔しかった」と振り返り、後半の猛攻が実らなかったことを悔いた。

また、この一戦は2018年9月からチームを率いた森保一監督のラストマッチとなった。約8年間にわたり同指揮官の下で戦ってきた堂安は、「日本サッカーの発展をともにしてきた監督なので、悔しいし、さみしい」と現在の心境を吐露。一方で、「選手としてまた次、前を向いてやっていきたい」と語り、新体制でのさらなる飛躍を誓った。

アジアカップが延期となった影響により、次回の代表活動は来年3月を予定。大岩剛新監督の下で新たなスタートを切ることを見据え、堂安は「これからは（所属）チームに戻って、新たな競争が始まると思うので、また切り替えてやっていきたい」と気を引き締めた。

【動画】福田師王の代表デビューゴール



