日本代表MF久保建英が、敗戦に終わったパラグアイ戦を振り返った。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間17日に行われ、日本代表はパラグアイ代表と対戦した。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”のラストマッチとなったこの試合。直近のブラジル代表戦から先発10人を入れ替えて臨んだ日本は試合開始早々の2分、前半終盤の40分にいずれもセットプレーから連続失点。

2点ビハインドで試合を折り返すと、後半もなかなか攻め切れない状況が続いたなか、85分にはボックス手前左で得たFKの場面でキッカーの久保の左隅を捉えたシュートをGKがはじいたこぼれに詰めた福田師王の代表デビュー戦ゴールによって1点差に詰め寄ったが、1－2のスコアで敗戦。森保一監督体制での通算113試合目は悔しい敗戦に終わった。

61分からの途中出場で前述のゴール以外にも右サイドで際どいカットインシュートなど、攻撃を活性化させた久保は試合後のフラッシュインタビューで「あと一歩のところで負けてしまって悔しいですし、『結果が全て』と言ってきたので、今日はもっとうまくできたんじゃないかなと思います」と指揮官のラストマッチを白星で飾ることができなかった悔しさを滲ませた。

個人としては2019年6月のエルサルバドル戦のデビューを含め、ここまでの代表56試合すべてで共闘してきた森保監督の下でプレーする最後の一戦だった。

その恩師の下でのプレーに関して25歳MFは「非常に選手としても人間としても成長できました」と感謝の言葉。続けて「ここから森保監督もさっき言っていましたけど、これからは日本代表の未来を自分たちが担っていくんだというふうに責任を持って、またプレーできたらなと思います」と新たな決意を口に。

最後に、大岩剛新監督の下で戦う新生日本代表での今後に向けては「3月まで間が空くので、ここからガラッとメンバー変わるかもしれないですし、そうではないかもしれないです。また3月、僕がいればですけど、皆さんとお会いできることを楽しみにしています」とのコメントを残した。

【動画】福田師王の代表デビューゴール



