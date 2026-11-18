日本代表が17日、シンガポールで行われている『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表戦と対戦。森保ジャパンのラストマッチとなった一戦で代表デビューを飾り、初ゴールを記録したFW福田師王が試合を振り返った

代表デビューに関して「自分が点を決めてチームを勝たせるという気持ちで入りました」と振り返った福田は、2点ビハインドで迎えた71分にMF佐野海舟との交代で途中出場。すると85分に久保建英の直接FKのこぼれだまに反応し、コースを狙ったヘディングシュートでネットを揺らした。

その後も果敢にゴールへと迫った福田だったが、試合には1－2で敗戦。自身のゴールについては「森保さんへの感謝のゴールと、日本のためのゴールだと思っているので、嬉しく思っています」と述べ、代表に選出してくれた指揮官の最終戦でゴールを挙げられたことを喜びつつ、「1点決められたんですけど、もう1点決められるシーンがあったので、そういうところをしっかり決めていかないと上にはいけないと思うので、もっと成長していきたいと思います」と続け、悔しさを露わにした。

【動画】途中出場の福田師王がデビュー戦で初得点！