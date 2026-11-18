韓国代表は17日、国際親善試合でカタール代表と対戦した。

ロベルト・モレノ暫定監督の下で今月のインターナショナルマッチウィークに臨む韓国。13日に行われたサウジアラビア代表戦を2－3のスコアで落としていたなか、中3日で行われた一戦で勝利を目指した。

ソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインら主力とともに清水エスパルスでプレーするオ・セフンをスタメンで起用。立ち上がりから左サイドのソン・ミンギュを起点に再三のシュートシーンを創出していく。

相手GKの好守やシュートが枠に嫌われる不運などもあり、なかなか先制点を奪い切れなかったが、前半終盤に先制に成功する。

43分、左サイドを持ち上がったソン・ミンギュがボックス左に侵入し、正確なクロスを上げると、ゴール前に走り込んだオ・セフンが左隅のコースを狙ったヘディングシュートで合わせた。

1点リードで折り返した後半は積極的に選手交代を行ったカタールに盛り返されるも、効率よい攻めでシュートを重ねていく。

結局、後半はゴールをこじ開けることはできなかったものの、カタールの反撃を危なげなくクリーンシートで締めくくった。

この結果、オ・セフンの決勝点を守り切った韓国が白星で11月の代表戦を終えることになった。

【スコア】

カタール代表 0－1 韓国代表

【得点者】

0－1 43分 オ・セフン（韓国代表）