「連ドラ主演という機会をいただき、とても光栄ですし、身の引き締まる思いです」――俳優の前田真剣佑が、2027年4月スタートのフジテレビ系ドラマ『SIDE by SIDE』(毎週水曜22:00～)で連続ドラマ初主演を務める。

国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」を舞台に、挫折からの再起を目指す天才レーサーを演じ、映画『OVER DRIVE』でタッグを組んだ羽住英一郎監督と再びモータースポーツ作品に挑む。

前田真剣佑

圧倒的な速さを武器に国内最高峰のカテゴリーまで駆け上がってきたレーサー役

本作は、フジテレビが2027年春に向けて始動させた『FUJI TV FORMULA ドラマプロジェクト』の連続ドラマ。SUPER FORMULAを統括する日本レースプロモーション(JRP)をはじめ、モータースポーツ関連各社の協力のもと、時速300kmを超えるレースの世界で、0.001秒を争うドライバーたちと、彼らを支えるエンジニアやメカニックたちの人間模様を描く。

前田が演じる相良快斗は、幼い頃から“天才”と呼ばれ、圧倒的な速さを武器に国内最高峰のカテゴリーまで駆け上がってきたレーサー。しかし、チャンピオンチーム「MONARCH RACING」に移籍してからは、シリーズタイトルまであと一歩届かない日々が続き、近年は思うような結果を残せずにいた。

そして、ついにチームのシートを失い、新シーズンからはリザーブドライバーとしての契約を提示されてしまう。

実績もプライドも打ち砕かれた快斗に再起の道を開いたのは、かつて所属していた古豪チーム「SOMEYA RACING」からのオファーだった。そこで再会したのは、以前レーサーとエンジニアとしてコンビを組み、わだかまりを残したまま別れた元相棒。

純粋に0.001秒の速さを追い求める孤高の天才ドライバーと、勝率という数字だけを冷徹に弾き出すエンジニア。2人の再会をきっかけに、チームは再び情熱と勢いを取り戻し、強豪チームを打ち破るべく勝利を目指していく。

映画『OVER DRIVE』以来、羽住英一郎監督と再タッグ

演出を担当するのは、映画『海猿』シリーズや『MOZU』シリーズなどを手がけてきた羽住英一郎氏。2018年公開の映画『OVER DRIVE』でも前田とタッグを組んでおり、今回再びモータースポーツを題材にした作品で顔を合わせる。

また、フジテレビ系ドラマ『silent』『ミステリと言う勿れ』などの演出を担当した品田俊介氏がプロデュース・演出を務める。

羽住氏は「国内最高峰のモータースポーツ“スーパーフォーミュラ”を舞台に、極限の戦いに挑む人間たちの熱きドラマを描くべく、半年間取材と準備を重ねてきました」と説明。

「そこで目にしたドライバーやレーシングチームの方々の生き様や、サーキットで体感したエモーショナルな出来事を、余す事なくこのドラマに注ぎ込み視聴者に届けたいと思っています!」と意気込んでいる。

一方、品田氏は「近年のテレビドラマではなかなか見られないような、圧倒的な臨場感と熱量を持った、本格的なレース・ヒューマンドラマ」を目指しているとコメント。SUPER FORMULAをはじめとするモータースポーツ界や自動車業界の協力を得ながら、レースに懸ける人々の姿を描いていくという。

前田真剣佑「身の引き締まる思い」 役の不器用さと脆さに共感

連続ドラマ初主演について、前田は「連ドラ主演という機会をいただき、とても光栄ですし、身の引き締まる思いです」とコメント。

「これから撮影に入りますが背負い込みすぎることなく、皆さんのお力を借りながら、これまでのようにストイックに作品や役と向き合っていたいと思っています」と心境を明かし、「チーム全員で0.001秒を削り出すフォーミュラレースのように、キャスト・スタッフ一丸となって迫力あるすばらしいドラマをお届けします」と意気込む。

演じる快斗については「誰よりも速さに対して純粋で、とても不器用な男です」と紹介。「周りからは生意気だとかプライドが高いと見られがちですが、自分自身に厳しくて、レーサーとして生き残るために全てをそぎ落として戦っている。その強さと、心の奥にある焦りや脆さのギャップが人間らしくて魅力的だなと感じています」と語った。

さらに、台本について「エンジンの轟音やサーキットの空気感が伝わってくるような圧倒的なスピード感がありました」と振り返り、レースの興奮だけでなく、居場所を失った快斗が仲間との絆によって成長していく過程や、ライバルとの複雑な関係性にも引き込まれたという。

タイトルに込められた「サイド・バイ・サイド」の意味

タイトルの『SIDE by SIDE』とは、モータースポーツにおいて2台のマシンが真横に並び、互いにポジションを譲らず競り合う状態を指す言葉。

本作では、サーキット上でのマシン同士の攻防だけでなく、ドライバー同士のライバル関係や、ドライバーとチームスタッフが肩を並べ、ときにぶつかり合いながら勝利を目指す姿も象徴している。

今回公開された前田のビジュアルは、アートディレクターの千原徹也氏とフォトグラファーの宮原夢画氏が制作。サーキットを駆け抜けるマシンのスピード感を光の軌跡で表現し、その中央にレーシングスーツ姿の前田を配置している。

なお、主人公・快斗を取り巻くチームメイトなど、追加キャストは今後発表される予定だ。

【編集部MEMO】

前田真剣佑

1996年11月16日生まれ、米ロサンゼルス出身。俳優。映画『ちはやふる』シリーズで第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。主な出演作に映画『OVER DRIVE』『るろうに剣心 最終章 The Final』『聖闘士星矢 The Beginning』、Netflixシリーズ『ONE PIECE』など。国内外の作品で活動し、2027年4月期のフジテレビ系ドラマ『SIDE by SIDE』で連続ドラマ初主演を務める。

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