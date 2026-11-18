『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間17日に行われ、日本代表はパラグアイ代表と対戦した。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”はこの一戦で幕を閉じ、パラグアイ戦が約8年間にわたる体制の集大成となる。日本は14日に行われたブラジル戦からスタメン10名を変更。GKは引き続き鈴木彩艶がゴールマウスを守り、DFラインは右から菅原由勢、渡辺剛、板倉滉、鈴木淳之介。中盤3列目は、佐野海舟と佐野航大の“佐野兄弟”が並び、2列目にはブラジル戦で決勝弾の坂元達裕に加え、鈴木唯人と相馬勇紀を起用。最前線には後藤啓介が入った。

2025年10月に行われた国際親善試合以来となる再戦となった一戦は、開始2分に左CKのサインプレーからパラグアイが先制。ディエゴ・ゴメスの低弾道のキックにフアン・カセレスがボレーシュートを叩き込み、序盤にスコアを動かす。ビハインドを背負った日本は、ハーフライン付近までボールを進めるものの、そこから先のパラグアイのブロックをなかなか崩すことはできずに時間が経過する。

日本がボールを保持しつつ、両サイドに配置された相馬と坂元のクロスからゴールを目指すが、パラグアイDF陣もエリア内で仕事をさせない。31分には佐野航大がミドルシュートを放つも、ブロックに阻まれる。このブロックの場面でパラグアイ代表DFオマル・アルデレーテがハンドをしたとしてオン・フィールド・レビュー（OFR）となるが、ハンドはなく、そのまま試合は続行となる。

すると迎えた40分にパラグアイが追加点。再びの左CKからグスタボ・ゴメスにヘディングシュートを許し、日本はリードを2点に広げられてしまう。日本も反撃を試みるが、前半に得点を挙げることはできず、2点のビハインドで後半を迎える。

2点を追いかける日本は後半頭から鈴木淳之介、坂元、相馬に代え、堂安律、伊東純也、伊藤洋輝を投入する。52分には敵陣でボールを奪い切ると、菅原がグラウンダーのクロス。GKオルランド・ヒルが処理しきれず、ボールがこぼれ佐野航大が右足を振るも、シュートは決め切れず。その後も日本は右サイドからチャンスを作り続ける。

日本は60分に4枚替えを敢行。久保建英や小川航基らをピッチに送り込むと、64分には久保がさっそくカットインからシュート。さらに71分、南野拓実と福田師王を投入し、日本はシステムを3－1－4－2とし、攻撃的な布陣へと変更する。その後も日本はパラグアイを押し込み続けるが、1点が遠く終盤戦に突入する。

対するパラグアイもカウンターから試合を決めにかかるが、日本のDFラインも集中力を保ち、決定的なチャンスは許さない。迎えた85分、日本は1点を返すことに成功。久保の直接FKはGKヒルにセーブされるが、こぼれ球に反応した福田がヘディングで押し込む。

後半アディショナルタイムも日本は猛攻を仕掛け、福田にチャンスが訪れたが同点弾とはならず、ここで試合終了。日本は1－2で敗れ、森保一監督体制の最終戦を終えた。

【スコア】

日本代表 1－2 パラグアイ代表

【得点者】

0－1 2分 フアン・カセレス（パラグアイ代表）

0－2 40分 グスタボ・ゴメス（パラグアイ代表）

1－2 85分 福田師王（日本代表）

【スターティングメンバー（4－2－3－1）】

GK：鈴木彩艶

DF：菅原由勢（71分:南野拓実）、渡辺剛（60分:瀬古歩夢）、板倉滉（87分:中野就斗）、鈴木淳之介（46分:伊藤洋輝）

MF：佐野海舟（71分:福田師王）、佐野航大（60分:田中碧）、坂元達裕（46分:堂安律）、鈴木唯人（60分:久保建英）、相馬勇紀（46分:伊東純也）

FW：後藤啓介（60分:小川航基）

【動画】福田師王の代表デビューゴール



