エンは11月17日、転職サイト「エン転職」のユーザー469人を対象とした「転職活動におけるSNS活用」の調査結果を発表した。20代では71%が転職活動でSNSを活用しており、全体の36%を大きく上回った。一方で、企業の発信内容から職場の実態を見極める難しさも浮かび上がった。調査は10月1日～11月3日の期間、インターネット調査で実施した。

20代の71%が転職活動でSNSを活用

転職活動で情報収集や対策のためにSNSを「積極的に活用している」「たまに活用している」と回答した割合は全体で36%。20代では71%（積極的に29%、たまに42%）に上った。30代は51%、40代以上は31%で、若い年代ほど利用率が高かった。

転職活動におけるSNSの活用状況を年代別に比較

利用するSNSはInstagramが48%で最多

SNSを活用している人に利用・参考にするサービスを聞くと、「Instagram」が48%で最多。「X」が46%で続いた。20代ではInstagramが47%、30代ではXが59%で、利用するサービスにも年代差が見られた。

転職活動で利用するSNSを年代別に集計

SNSを見るのは「応募するか検討する時」が最多

SNSを確認するタイミングは「気になる求人・企業を見つけ、応募するか検討する時」が58%で最多。次いで「どんな仕事・業界があるか調べる時」が46%だった。応募先を絞る段階でもSNSが参考にされている。

SNSで転職情報を調べるタイミングの回答結果

知りたいのは「企業の社風・職場のリアルな雰囲気」

SNSで見たい・知りたい内容は「企業の社風・職場のリアルな雰囲気」が60%で最多。「募集職種の仕事内容」が55%で続いた。求人票に記載される条件だけでなく、実際の職場の様子を確かめたいというニーズがうかがえる。

転職活動中にSNSで知りたい情報のランキング

「リアルな内情が分かった」一方、発信内容への不満も

SNSを活用して良かったことは「求人情報や公式サイトでは分からない“リアルな内情”が分かった」が43%で最多。20代では71%だった。一方、困ったこと・課題としては「良い面ばかりが強調されていて、“リアルな内情”が見えない」が60%で最多となった。SNSは職場理解の手掛かりになる一方、投稿内容の偏りに注意する人もいるようだ。

SNSで転職情報を集めて役立ったことを年代別に比較

SNSでの情報収集で困ったことや課題の回答結果

SNS投稿で企業への志望度が変わった人は21%

企業の公式SNSや社員の投稿を見て志望度が変わった経験がある人は21%。内訳は「上がった」5%、「上がった・下がった両方」10%、「下がった」6%だった。自由回答では、社員同士の雰囲気や1日のスケジュールが分かって応募を考えたという声がある一方、社員同士の距離感が近すぎると感じて辞退したという声もあった。