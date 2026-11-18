「再び全盛期」と言っていいのかもしれない。夏ドラマ『GTO』(カンテレ・フジテレビ系)での夫婦共演が記憶に新しい松嶋菜々子が、今秋は『救命病棟24時』（フジテレビ系）で主演を務めている。同作は13年ぶりの第6シリーズであり、江口洋介とのそろい踏みも16年ぶり。色あせぬ魅力を放ち、第7シリーズを求める声が早くもあがりはじめている。

その松嶋と言えば、肌寒くなるこの季節に思い出し、見たくなるのが2000年秋に放送された『やまとなでしこ』(フジ系、FODで配信中)。いまだに「松嶋菜々子を見ると、神野桜子をオーバーラップさせてしまう」という声があがるほど鮮烈なキャラクターと物語だった。

さらに今秋は相手役を務めた堤真一が『もうパパ!』(ABCテレビ・テレビ朝日系)でファミリー動画配信者の父親を演じて話題を集めている。今振り返ると、『やまとなでしこ』はどんな作品だったのか。その本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

令和を先取りした意外なオープニング

物語は意外にも1978年の雪深い富山からスタート。幼い神野桜子(松嶋菜々子)がボロボロの家で兄弟たちと暮らす様子が映され、「私がこの世で一番嫌いなもの、それは貧乏」というモノローグが語られる。

すぐに画面は1991年に変わり、高校の卒業式を終えたばかりの桜子が残高4万2638円の郵便貯金総合通帳を握りしめて上京。髪を切り、着飾ることで生まれ変わった桜子は表参道を歩きながら「私の武器は1つだけ。この美ぼうだ」「金持ちの男たちはどこにいるんだろう。あそこだ」とつぶやき、航空機が飛ぶ空を見上げる。そして次のカットでは早くもキャビンアテンダントになっていた。

「第1話」の文字が表示されるが、開始からここまでわずか3分40秒。アッという間にコンセプトを伝え、松嶋の美しさで引きつける脚本・演出に驚かされる。どのようにキャビンアテンダントになったのか。たった4万円で何とかなったのかなどの説明は一切ない。まるでせっかちな令和の視聴者に合わせたようなスピーディーな展開であり、制作サイドの先見性が際立っていた。

ここから桜子のぶっ飛んだキャラクターが次々に炸裂。乗客の持ち物を見て金持ちを探し、地上に降りた瞬間に合コンの約束を取り付ける。金持ちの男性にコーヒーをこぼして拭きながら手を握り、手に連絡先を書いてアプローチ。キャビンアテンダントの仲間たちに「借金まみれのハンサム男と裕福なブタ男。どっちが結婚して女を幸せにしてくれると思いますか?」と言い放つ。男を落とすときの決めゼリフは「たった1人の人にめぐり会えたような気がする」。

これほど計算高く強欲なヒロインだったにもかかわらず、松嶋が演じたからこそ嫌悪感を抱かれることなく「むしろ清々しい」とまで言われたのだから、いかにハマリ役だったかということだろう。