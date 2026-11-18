冬が近づいてくると、食べ物がどんどんウマくなってくる。魚介類はもちろん、大根、レンコンといった根菜類も目白押し。そんな冬の味覚を楽しむなら、「ビッグボーイ」が穴場だ。

ハンバーグやステーキで知られるビッグボーイだが、実はサラダバーも超充実している。しかも、今ならまさに季節限定メニュー4品が新たにラインナップしたばかり。これは見逃せないっしょ! ってことで、冬のビッグボーイを堪能してみたぞ〜!

ビッグボーイ「冬のサラダバー」さっそく食べ比べてみた

人気ファミレスチェーン「ビッグボーイ」。このアメリカンなムードが漂うファミレスのサラダバーには、常時18種類のメニューがラインナップしている。新鮮な生野菜はもちろん、フルーツやパスタ、デザートまでそろう。サラダバーセットなら、スープバーも一緒に楽しめるんだから嬉しいよね〜。

これだけ選択肢があると、むしろ何を取ろうか迷ってしまうのだが……今回はやはり冬の新作が一番のお目当て。「大根と小松菜のおひたし」「ひじきとレンコンの胡麻マヨサラダ」「汁なし担々パスタサラダ」「りんごゼリー」の4品だ。

まずはこちら、「大根と小松菜のおひたし」。さっそくひと口いただいてみると……

ああ……沁みる……。めっちゃ落ち着く! 昆布だしの優しい風味がじんわり広がり、大根のさっぱりした味わいと小松菜の風味、おあげの旨みが非常にいい具合にまとまっている!

派手さこそないものの、こういうお惣菜は食べ始めると止まらないのよね。濃厚な料理の合間に挟むのにもぴったりだし、何より心までホッとするもん。サラダバーでこの味が楽しめるのはうれしい!

「ひじきとレンコンの胡麻マヨサラダ」は一転して、なかなか濃厚な味わい! ひじき煮の甘じょっぱさに、胡麻マヨのコクがドンッ! とのっかってくる。さらにレンコンのシャキシャキ食感も加わり……たまらんっ! ひじきの柔らかな食感とレンコンの小気味よい歯触りの組み合わせが実にナイス。マヨネーズのコクも相まって、これだけでご飯のおかずになりそうな完成度!

お次は「汁なし担々パスタサラダ」。サラダバーに担々風のパスタとは、なかなか攻めた組み合わせではないだろうか。さっそくクルクルッと巻いて食べてみると……

おおっ、ちゃんと担々してるじゃん! ほんのりピリ辛で、胡麻の香ばしさとミンチの旨みがパスタにしっかり絡んでいる! しかも、程よい酸味が効いているおかげで後味は意外とさっぱり。濃厚なのに重くないという、なかなか絶妙な仕上がりだ。

これはクセになる。辛さが前面に出すぎていないので食べやすいし、ほかのサラダやお惣菜とはひと味違うパンチもある。これならハンバーグのお供としてもバッチリっしょ!

もちろん、季節限定メニューだけでなく、定番の野菜もしっかり確保! ブロッコリー、トマト、キャベツ、オクラ、レタスに海藻類、ポテトサラダ……あとは人気のたらマヨマカロニサラダまで盛り付け、シーザーサラダドレッシングをたっぷりかける! う～む、豪華だ。

シャキシャキ野菜に濃厚なポテサラ&マカロニ、とろとろ食感の海藻も加わって大・満・足! すでに1日分……いや、2～3日分の野菜を摂取した気分である。

サラダバーと一緒に楽しみたいのが「スープバー」だ。この日は「北海道昆布だし わかめスープ」と「コーンスープ」の2種類が登板していた。

まずはわかめスープ。これがなかなか具だくさんで、わかめだけでなく、ふわふわの溶き卵もたっぷり! スープをすすると、卵の優しい口当たりとわかめの風味が広がり、ホッとする味わいだ。うめぇ……。

一方のコーンスープは、コーンの甘みとクリーミーな口当たりが最高! 冷え込む季節に、温かいスープが身体に染みる……。もう一杯飲んじゃおう～っと。

さて、サラダバーを堪能しているうちに、いよいよメインの「大俵ハンバーグ」も到着! ビッグボーイといえば、やっぱりコレっしょ! 店員さんが目の前で大胆にカットしてくれるライブ感よ! 迫力満点でアガる～!

じっくり焼き上げたハンバーグにオニオンソースをかけて……ガブッ。

くぅぅぅ～～～ッ!! めちゃうめぇぇぇ～～～ッ!! この粗めの肉の食感! ムギュムギュというか、ゴツゴツした肉の食感と濃厚な旨みがたまらん! 噛めば噛むほど旨味が溢れ出す! これぞ大俵ハンバーグ! サラダバーで野菜やお惣菜を楽しんだ後だからこそ、肉々しいメインの存在感が一層際立っている気もする。マジで満足度高いわ……。

締めはサラダバーに舞い戻り、デザートの「りんごゼリー」を確保。りんごの優しい風味が広がり、口当たりも軽やか。甘さもしつこくないので、食事の途中に口直しとしていただくのもアリかもしれない。ああ〜、美味しかった!

旬の野菜を食べたい。スープで暖を取りたい。もちろん、肉もガッツリ食べたい。ついでに、デザートまで楽しみたい。そんな欲張りな願いをまとめて受け止めてくれる、ビッグな器を持ったビッグボーイ。「冬のサラダバー」の季節限定メニューは2027年1月下旬まで提供予定。冬の外食先に迷ったら、ぜひ足を運んでみてほしい!