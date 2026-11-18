NTT東日本グループのビオストックは、2026年4月からメタン発酵バイオガスプラント「バイオガスプラント高崎」の運用を開始し、高崎市内の学校・保育施設の給食から発生する食品残さを受け入れ、堆肥や再生可能エネルギーへ転換する取り組みを進めている。10月からは市内の食品関連事業者からの食品残さの受け入れを開始。それにあわせて、2026年10月19日に完成披露会を開催した。

バイオガスプラント高崎

食品残さを地域の資源に変える「高崎モデル」

「地域循環型社会の共創」をパーパスとして掲げるNTT東日本グループでは、地域の課題解決に向けて、ICTなどの技術だけでなく、同グループの有するケイパビリティを活用し、事業としての貢献を目指している。

現在、農業、防災、教育、環境、エネルギーなどの各分野における地域課題の解決に取り組んでいるが、その中でも、「エネルギーやリユース、資源循環の領域を担っているのがビオストックである」と、ビオストック 代表取締役 社長の藤田康志氏は説明した。

ビオストック 代表取締役 社長 藤田康志氏

2020年に設立されたビオストックは、NTT東日本グループにおいて資源循環に関する事業会社であり、地域の資源を生かし、持続可能な循環を生み出す「資源循環ソリューション」を持つ会社となっている。

「メタン発酵バイオガス関連事業」、「資源循環事業」、「廃棄物処理事業」、さらには「廃棄物削減に関するコンサルティング」などを行っており、高崎市での取り組みは「まさにこの事業の中心的な位置付けになる」と評価する。

藤田氏は「バイオガスプラント高崎は、単に食品残さを処理するためだけの施設ではない」と強調した。高崎で蓄積したプラントの運営ノウハウをほかの地域や自治体にも展開する考えで、「そのための技術を磨き上げる施設がバイオガスプラント高崎である」と説明した。

今後は実証実験や環境教育を目的とした施設見学なども受け入れ、「ビオストックの事業の中心、根幹を担える施設にしていきたい」と語った。

NTT東日本グループは、群馬支店を中心に20年以上にわたり、高崎市で学校給食の食品残さの資源化に取り組んできた。今後は地域の運搬会社と連携し、食品工場から発生する食品残さの回収・処理にも対象を広げる。また、地域の大学や研究機関と連携して液肥の商品開発や環境教育を進め、エネルギーや堆肥を地域内で循環させる「高崎モデル」を確立し、全国への展開を目指す。

完成披露会には、高崎市長の富岡賢治氏も登壇した。富岡氏は、バイオガスプラント高崎について「新しい段階に一歩踏み出すというのは素晴らしいこと」と評価。「今後は高崎市内のレストランなど、飲食店からも食品残さを集められる仕組みに発展してほしい」と期待を寄せた。

また、高崎市では、ごみ焼却時に発生するエネルギーを利用し、小中学校や市役所などの電力の約8割を賄っていると説明。バイオガスによるエネルギー創出についても「持続可能な社会をつくるためには重要」と、その意義を強調した。

1日最大4.9トンの食品残さを処理、電力と堆肥に再資源化

バイオガスプラント高崎では、学校給食や食品工場から発生する食品残さをメタン発酵させ、発生したバイオガスを利用して発電する。電力は施設内で自家消費するほか、一部を災害時に備えて蓄電し、余剰分の売電も予定している。また、発酵後に生じる固形分は堆肥化し、地域に還元する。

高崎市内の約80の学校・保育施設から回収した給食の食品残さを再資源化し、製造した堆肥は学校・保育施設に還元して花壇づくりなどに活用している。

食品残さはどう処理される？ プラント内部を紹介

受け入れられた食品残さは、まず破砕分別などの前処理を実施。その後、発酵槽にて嫌気性微生物によるメタン発酵を行う。生成された消化液は、地域農業における液体肥料としての活用が検討されているほか、固液分離後の固形分は堆肥化設備を経て、堆肥として還元される。また、同じく創出されるバイオガスは、ボイラーや発電機を経て、熱と電気に変換される仕組みとなっている。

前処理設備

生ごみは破砕・分別された後、調整槽へと運ばれる。左側のホッパーは破砕機、右側は分別破砕機につながっており、左側は原料となる生ごみを細かく砕くだけだが、右側は原料中に含まれる食品の包装容器など、発酵に適さないものを除去する仕組みとなっている。

前処理設備

ホッパーに生ごみを投入する様子

発酵設備

嫌気性微生物により投入原料を分解するメタン発酵槽。容積30立方メートルの発酵槽が5基あり、内部は約55℃に保たれている。安定した発酵状態を維持するため、温度だけではなく、pHや有機酸、アンモニアなど発酵に関連する指標を定期的に分析。微生物の活性状態や発酵のバランスを確認しながら、日々の運転へのフィードバックが行われている。

メタン発酵槽

発酵後の消化液

ガス貯留設備

発生したガスを貯留するガスバルーン。容量15立方メートルのバルーンが2基用意されており、発酵によって発生したガスを一時的に貯留し、発電機などの利活用設備に対して安定的にガスを供給する役割を担う。

バイオガスを貯留するガスバルーン

ガス利活用設備

バイオガスを燃料とする発電機。バイオガスを燃焼させ、その力でエンジンを回すことで発電を行う。定格出力25kWのものが2基あり、平時は、発電した電力を施設内で自家消費し、余剰分が売電される仕組み。発電時に発生する排熱も回収され、発酵槽を55℃に保つための熱源として活用されている。

バイオガスを燃料とする発電機

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脱水設備

メタン発酵後の消化液を固液分離する設備。固形物が脱水汚泥と呼ばれ、堆肥化設備へと送られる。液体側の脱離液は、放流槽に送られ、地下水で希釈され、放流基準を満たしていることが確認された後、下水道へと放流される。

消化液を固液分離する設備

堆肥化設備

メタン発酵後の消化液から取り出した脱水汚泥を堆肥化する設備。堆肥化装置内で、脱水汚泥を連続的に通気と撹拌することで、約1週間かけて1次発酵が行われ、その後、装置から取り出して定期的に撹拌・切り返しを行うことで2次発酵と熟成が行われ、堆肥を製造する。

堆肥化設備