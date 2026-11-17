今季9勝、防御率2.54を記録した西武の先発右腕。海外FA権を行使し、メジャー挑戦を最優先に掲げるが、国内移籍も選択肢となる。日本球界に残る場合は、獲得調査が報じられたソフトバンクへの移籍を予想する。［1/5ページ］

メジャー挑戦が最優先、国内ならソフトバンクか

髙橋光成

[caption id="attachment_301128" align="aligncenter" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの髙橋光成（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／105kg

・生年月日：1997年2月3日（29歳）

・経歴：前橋育英高

・ドラフト：2014年ドラフト1位（西武）

・今季成績：22試合登板（138回1/3）、9勝6敗、114奪三振、防御率2.54

海外FA権を行使し、メジャーリーグ移籍を最優先としつつも、国内他球団への移籍を視野に入れている髙橋光成。国内移籍となれば、獲得調査が報じられている福岡ソフトバンクホークスへの移籍を予想する。

前橋育英高から2014年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。高卒1年目から一軍で5勝をマーク。高卒5年目の2019年には自身初の2桁勝利を記録し、先発ローテーションの一角を担った。

2022年には26試合（175回2/3）を投げ、自己最多の12勝、防御率2.20の好成績をマーク。今季は2桁勝利に届かなかったものの、22試合の登板で9勝6敗、防御率2.54と安定した投球を披露した。

昨オフにはポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指したものの、契約には至らず西武に残留。今オフは海外FA権を行使し、再びメジャー挑戦を目指している。

一方、MLBでは12月1日に現行労使協定が失効する予定で、ロックアウトに発展する可能性もある。契約交渉への影響が懸念されており、条件次第では日本球界でのプレーを選択する可能性も残されている。

国内移籍となれば、ソフトバンクが有力な選択肢となりそうだ。豊富な一軍経験を持ち、先発ローテーションの強化につながる右腕は、ソフトバンクの補強ポイントに合致する。

ただし、本人はメジャー移籍を最優先としており、MLB球団との交渉が最大の焦点となる。メジャー挑戦が実現しなかった場合、国内移籍に加え、西武への残留も選択肢となる。

[caption id="attachment_301935" align="aligncenter" width="1200"] （左から）オリックス・バファローズの中川圭太、千葉ロッテマリーンズの小島和哉、埼玉西武ライオンズの髙橋光成、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光、オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

内外野をこなす打撃巧者で、昨季は12本塁打を放ちベストナインを受賞した30歳。今オフに国内FA権を行使し、移籍先には左翼補強を図る阪神を予想する。同じ関西圏への移籍となるのか注目される。［2/5ページ］

内外野を守る実力者は阪神移籍を予想

中川圭太

[caption id="attachment_260986" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの中川圭太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／76kg

・生年月日：1996年4月12日（30歳）

・経歴：PL学園高 - 東洋大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（オリックス）

・今季成績：113試合出場、打率.252（393打数99安打）、6本塁打、33打点、3盗塁

優れたバットコントロールで通算687安打を積み上げてきた中川圭太。今オフに国内FA権を行使し、複数球団が興味を示しているが、外野手の補強を進めるチーム事情を踏まえ、阪神タイガースへの移籍を予想する。

PL学園高から東洋大を経て、2018年ドラフト7位でオリックス・バファローズに入団。プロ1年目から一軍の舞台で活躍し、同年は111試合出場、打率.288、3本塁打、32打点を記録した。

昨季は119試合の出場で打率.284、12本塁打、53打点、10盗塁の好成績をおさめ、外野手部門のベストナインを受賞。

長らくレギュラーとしてチームを牽引し、プロ8年目の今季は、国内FA権を取得した。

阪神では左翼の補強が課題となっており、内外野を守れる中川の加入は選手層の強化につながりそうだ。オリックスと同じ関西圏に本拠地を置く点も、移籍先として考えられる材料の1つとなる。

一方、長年在籍したオリックスへの残留も選択肢として残る。残留か移籍か、決断に注目が集まる。

[caption id="attachment_301935" align="aligncenter" width="1200"] （左から）オリックス・バファローズの中川圭太、千葉ロッテマリーンズの小島和哉、埼玉西武ライオンズの髙橋光成、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光、オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

昨季まで5年連続で規定投球回に達し、ロッテの先発陣を支えた左腕。今季は6勝にとどまったが、先発投手としての経験は豊富だ。主力投手の流出が懸念される西武への移籍を予想する。［3/5ページ］

先発陣再編を迫られる西武への移籍を予想

小島和哉

[caption id="attachment_290864" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの小島和哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／85kg

・生年月日：1996年7月7日（30歳）

・経歴：浦和学院高 - 早稲田大

・ドラフト：2018年ドラフト3位（ロッテ）

・今季成績：20試合登板（117回1/3）、6勝9敗、93奪三振、防御率3.53

昨季まで5年連続で規定投球回をクリアするなど、先発として豊富な実績を持つ小島和哉。国内FA権を行使した今オフの去就は、主力先発投手の退団が有力視されている埼玉西武ライオンズへの移籍を予想する。

浦和学院高から早稲田大を経て、2018年ドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団。ルーキーイヤーの2019年に一軍デビューを果たし、10試合に登板して3勝を記録。2021年には自身初の2桁勝利を達成した。

その後はエース格へと成長し、2024年には25試合（163回1/3）を投げ、12勝10敗、5完投、防御率3.58の好成績をマーク。

プロ8年目の今季は20試合の登板で6勝9敗、防御率3.53の数字となったが、今オフのFA市場では、先発投手としての実績が高く評価されている。

西武では平良海馬がポスティングシステムによるMLB移籍を目指し、髙橋光成も海外FA権を行使。先発ローテーションの再編が必要となる可能性がある。

また、昨オフにはFAで桑原将志と石井一成を獲得するなど、積極的な戦力補強を進めてきた。先発陣の補強も検討課題となる中、埼玉県出身でロッテの主力投手を務めてきた小島は、獲得候補として検討する価値のある選手だろう。

一方、ロッテへの残留も選択肢として残されている。移籍か残留か、今後の決断に注目が集まる。

[caption id="attachment_301935" align="aligncenter" width="1200"] （左から）オリックス・バファローズの中川圭太、千葉ロッテマリーンズの小島和哉、埼玉西武ライオンズの髙橋光成、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光、オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

ベストナインとゴールデングラブ賞を3年連続で受賞した三塁手。今季は自己最多の14本塁打、65打点を記録し、国内FA権を行使した。三塁の世代交代を図るDeNAへの移籍を予想する。［4/5ページ］

三塁の世代交代を図るDeNA移籍を予想

宗佑磨

[caption id="attachment_289776" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1996年6月7日（30歳）

・経歴：横浜隼人高

・ドラフト：2014年ドラフト2位（オリックス）

・今季成績：134試合出場、打率.245（465打数114安打）、14本塁打、65打点、6盗塁

今季は自己最多の14本塁打、65打点をマークし、FA市場で注目を集める宗佑磨。国内FA権を行使した今オフの去就は、横浜DeNAベイスターズへの移籍を予想する。

横浜隼人高時代には、強打の遊撃手として活躍。迎えた2014年ドラフト会議でオリックス・バファローズから2位指名を受け、プロ入りを果たした。

高卒7年目の2021年に三塁のレギュラーを奪取し、139試合出場、打率.272、9本塁打、42打点、8盗塁の好成績をマーク。

同年から3年連続でベストナインとゴールデングラブ賞に輝くなど、リーグ屈指の三塁手となった。

その後は不調に陥ったが、今季は134試合に出場し、打率.245、自己最多の14本塁打、65打点をマーク。オフには国内FA権を行使した。

DeNAでは、三塁手として宮﨑敏郎や筒香嘉智らベテランが起用されており、次世代の主力候補を確保することは重要な課題となっている。

また、2027年からセ・リーグで指名打者（DH）制が導入されることも、編成上のポイントだ。ベテラン選手をDHで起用する選択肢が広がる中、三塁手として3度のゴールデングラブ賞に輝いた宗の加入は、守備面での選択肢を増やすことにつながる。

一方、長年在籍したオリックスへの残留も選択肢として残されている。ただ、DeNAは三塁の補強を重要課題としており、宗の守備力と今季の打撃成績はチーム事情に合致。高校時代に慣れ親しんだ横浜を本拠地とする球団だけに、環境面でもマッチしそうだ。

[caption id="attachment_301935" align="aligncenter" width="1200"] （左から）オリックス・バファローズの中川圭太、千葉ロッテマリーンズの小島和哉、埼玉西武ライオンズの髙橋光成、東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光、オリックス・バファローズの宗佑磨（写真：産経新聞社）[/caption]

昨季は盗塁阻止率でリーグトップを記録し、楽天の正捕手として活躍してきた30歳。今季は100試合に出場し、国内FA権を行使した。捕手陣の強化を図る広島への移籍を予想する。［5/5ページ］

守備型の正捕手は広島移籍を予想

太田光

[caption id="attachment_289534" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの太田光（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／76kg

・生年月日：1996年10月14日（30歳）

・経歴：広陵高 - 大阪商業大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（楽天）

・今季成績：100試合出場、打率.202（257打数52安打）、3本塁打、18打点

東北楽天ゴールデンイーグルスの正捕手を務め、守備面で実績を残している太田光。各社で獲得調査が報じられている広島東洋カープへの移籍を予想する。

広陵高から大阪商業大を経て、2018年ドラフト2位で楽天に入団。高い守備力を武器にルーキーイヤーから一軍での出場機会を掴むと、プロ3年目の2021年には正捕手格となった。

昨季は自己最多の111試合に出場し、リーグトップの盗塁阻止率.383をマーク。

国内FA権を取得した今季は、100試合の出場で打率.202、3本塁打、18打点を記録。オフにFA権を行使し、他球団への移籍を模索している。

広島では坂倉将吾が国内FA権を行使し、他球団への移籍の可能性もある。捕手の選手層を厚くする必要がある中、広陵高出身で守備面に実績を持つ太田は、補強候補として魅力的な存在といえる。

獲得が実現すれば、広島にとって球団史上初のFA補強となるだけに、動向が注目される。

【了】