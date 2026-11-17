







大谷翔平 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手は今季、先発としてほとんど結果を残すことができなかった。その影響もあり、今オフはトレード放出説も盛んに取りざたされているが、米メディア『ヘビー』は、メッツ残留で再起を図るのが一番好ましい選択肢ではと主張している。



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今季の千賀は序盤から打ち込まれる場面が目立った上、4月下旬から6月中旬にかけては腰椎炎症で一時離脱。わずか8試合に先発したのみでリリーフに回され、シーズン成績も0勝9敗8セーブ、防御率7.34とサッパリだった。



同メディアは「MLB.comのマーク・フェインサンド記者は、『千賀は契約最終年となる来季、1400万ドルの年俸を受け取る予定だ。メッツがその一部を負担する意思を示せば、ブルペンでの復活に賭けようとする球団がトレードに応じる可能性はある』と報じている。ここで問題となるのは、トレードの見返りとして何を得られるかという点だ。メッツは彼の放出によって、それほど大きな対価を得られないかもしれない」と言及。



その上で、「最も大胆な選択肢は、千賀が先発ローテに復帰できるかどうかを試すことだろう。トレードの引き取り手が見つからなければ、それが最善の策になるかもしれない。成功する可能性は低く、貴重なロースター枠が無駄になる恐れもある。それでも、何らかの方法で彼が本来の輝きを取り戻せるのであれば、それこそがメッツの戦力を向上させる最も有望な道となるだろう」と記している。











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