







村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、メジャー1年目の今季に35本塁打、77打点を記録した。その成功を受け、同球団が北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手の獲得に動く可能性があると、米メディア『ラスト・ワード・オン・スポーツ』が報じている。

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同メディアによると、ホワイトソックスはかつて、アジアからの選手獲得をフリーエージェント（FA）市場における「乗り越えられない壁」とみなしていたという。



しかし昨冬、クリス・ゲッツGMが村上と2年総額3400万ドル（約54億1000万円）で契約し、村上は1年目から疑問の声を打ち消す活躍を見せた。



フランシス・ロメロ記者の情報によれば、ホワイトソックスはシーズン終盤に伊藤と埼玉西武ライオンズの平良海馬投手を視察しており、伊藤の獲得を目指す球団の一つに名を連ねている。



伊藤は2026年に172回2/3を投げ、防御率3.18、159奪三振、34与四球の成績だった。



伊藤は日本ハムで6シーズンにわたり各140イニング以上を投げ、2021年から2026年にかけて1000イニング超で防御率2.92、902奪三振、WHIP1.169をマークしている。



東京五輪では日本の金メダル獲得にも貢献した。



チーム事情も伊藤獲得を後押しする。











ホワイトソックスの2026年のチーム防御率は4.12でMLB15位にとどまり、先発陣の層の薄さからブルペンは750イニング以上を投げることになった。



それを踏まえ、同メディアは伊藤がホワイトソックスの「ローテーションの欠けたピース」になり得るかを分析し、その獲得は「躍起になっているのではなく、現実的な視点からロースター構築を進めている」と評している。



もっとも、メジャー球団の多くはリーグで実績のある投手を好み、国際契約には失敗のリスクがあることも同メディアは認めている。



それでも伊藤は平良とは異なり、「90マイル台後半の電撃的な球速」とより安定した成績を兼ね備えていると評価した。



年俸の見立てについては、伊藤と平良はほぼ同等の価値で「1000万ドルから2000万ドル（約15億9000万円から約31億8000万円）の間」とされる。



ジェリー・ラインズドルフ・オーナーの財政面での慎重姿勢もあり、両投手の同時獲得は賢明ではなく、どちらか1人が現実的な選択肢のようだ。



また、同メディアは伊藤が加入すれば、ウィル・ベナブル監督に150〜160イニング超の安定感をもたらし、ノア・シュルツ投手、デービッド・サンドリン投手、ドリュー・ソープ投手ら若手の負担も軽減できるとみている。



村上の成功をきっかけに、ホワイトソックスの日本人選手獲得が投手陣にも広がるか注目だ。



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