







鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、同球団から提示されていた1年総額2315万ドル（約36億8000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を17日（日本時間18日）に拒否した。これによりフリーエージェント（FA）市場で他球団との交渉に臨むことになると、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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鈴木は今季545打席に立ち、打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打、86打点の成績を残した。



代理人のジョエル・ウルフ氏は、前週の時点でQOを拒否する意向を示していたという。



移籍先候補については、フィラデルフィア・フィリーズ、シアトル・マリナーズ、ボストン・レッドソックスが関心を寄せているようだ。



ただし、レッドソックスはジェイク・バウアーズ内野手を獲得したことで、可能性は低くなったとみられる。



また、米メディア『スポーツ・モッカリー』も、鈴木が「カブス退団へ一歩近づいた」と伝えた。



同メディアによると、ウルフ氏はラスベガスで行われたGMミーティングの場で、鈴木がQOを拒否し、他球団との交渉を探ることを認めたとのこと。











鈴木は2022年シーズン前にカブスと5年総額8500万ドル（約135億2000万円）の契約を結んだ。



今季は26本塁打、86打点をマークし、OPS.840超えは過去4シーズンで3度目となっている。



さらに、データサイト『ファングラフス』は今オフのFA選手ランキングで鈴木を2位に位置づけた。



こうした実績から、同メディアは鈴木が「4年か5年の契約」を手にすると予想している。



1年契約のQOを受け入れず、複数年契約の可能性がある市場に打って出た格好だ。



QOは、FAとなる選手に対して所属球団が提示する1年契約で、今オフの提示額は2315万ドルだった。



安定した打撃成績を残してきた鈴木に対し、フィリーズ、マリナーズ、レッドソックスがどのような条件を提示するのか。カブスで4年間主力を担った鈴木が、どの球団と大型契約を結ぶのか注目が集まっている。



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