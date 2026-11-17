







千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手について、デービッド・スターンズ編成本部長が今オフ先発として調整させる方針を明らかにした。GMミーティングでの同氏の発言から見えるメッツの補強方針を、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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千賀は今季、先発として苦しんだ後にブルペンへ回り、シーズンを力強く締めくくった。



それでもスターンズ編成本部長は、千賀が「先発を希望している」と語り、今オフは先発として調整を進める考えを示したという。



この方針は、来季の先発ローテーションで確定しているのはノーラン・マクリーン投手とクリスチャン・スコット投手のみとする噂とは食い違うものだ。



同メディアは、キャンプでは先発として調整し、必要に応じて後から短いイニングに切り替える方が「より賢明なアプローチ」だと分析している。



一方で、千賀の去就は流動的だ。



契約は保証された期間が残り1年で、2028年は球団オプションとなっている。











複数球団からトレードの関心を集めていることから、同メディアは千賀が「トレードの駒」になる可能性もあるとみている。



その他の補強ポイントに関しても、スターンズ編成本部長は方針を明かした。



今季加入1年目でファンの不満を集めたマーカス・セミエン内野手について「彼は二塁で多くの出場機会を得ることになる」と述べ、内部の選択肢に満足している姿勢を示している。



最優先とされるのは一塁の補強だ。



メッツはフリーエージェント（FA）のアレック・ボーム内野手やタイ・フランス内野手の動向を確認し、アレック・バーレソン選手のトレード獲得も検討してきた。



スターンズ編成本部長は、脳振とうで今季終盤を離脱したジャレッド・ヤング選手について「解決策の一部に本当になり得る能力がある」と評価し、プラトーン起用にも前向きだという。



さらに、同氏は「何に対しても扉を閉ざすつもりはない」とも語っている。



先発復帰を望む千賀が来季メッツのローテーションに戻るのか、それとも新天地を求めることになるのか、今オフの動向から目が離せない。



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