







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。今オフ、横浜DeNAベイスターズから戦力外通告を受けた濱将乃介外野手が参加したが、5打数無安打、2三振に終わった。



濱は第1打席で寿賀弘都投手と対戦し、投ゴロに倒れた。続く第2打席では田中怜利ハモンド投手の前に二塁併殺打。第3打席も日當直喜投手から二ゴロに打ち取られた。



その後も安打を放つことはできず、第4打席では松本竜也投手、第5打席では引地秀一郎投手の前に、いずれも空振り三振。最後まで快音を響かせることはできなかった。



濱は東海大甲府高から独立リーグの高知、福井を経て、2022年ドラフト5位で中日に入団。2025年オフの現役ドラフトでDeNAに移籍したが、移籍1年目の今季は一軍出場がなく、二軍では96試合に出場して打率.195、3本塁打、20打点、17盗塁を記録した。



今オフに戦力外通告を受け、現役続行を目指してトライアウトに参加した濱。しかし、5打席で結果を残すことはできず、新天地でのプレーを目指す中、厳しい結果となった。













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