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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、シーズン終盤に調子を取り戻したものの、スプリングトレーニングから夏場までは期待とは程遠い投球を続けていた。一定の評価は得ているものの、大きな期待を背負って入団しただけに、さらなる活躍が求められている。米メディア『ドジャース・ダイジェスト』のチャド・モリヤマ記者が11月14日（日本時間15日）に言及した。



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佐々木は今季のオールスター後、防御率2.83、FIP3.05を記録。この期間の投球については、先発上位クラスに近い投球をしていたと評価されている。



しかし、メジャー移籍後は故障に悩まされ、圧倒的な投球ができない時期も長かったことから、ドジャースが当初想定していた以上に「育成が必要な投手」だったとの見方も示されている。



そのため、2027年は今季の後半のような状態でスタートし、その投球を継続する必要がある。そうすれば、佐々木を巡るこれまでの不安や疑問は急速に薄れていくだろう。



期待値が高い佐々木について、モリヤマ氏は「彼については、これまでのパフォーマンスは確かに期待外れだった。MLBキャリアの大半において、彼は怪我に悩まされ、結果も振るわなかった」と言及した。



大きな期待を背負ってドジャースに入団した佐々木だが、今季もポストシーズンでは先発ローテーションを勝ち取れず、リリーフに回ることになった。メジャー3年目となる来季こそ、シーズンを通して先発ローテーションの座を守り抜いてほしい。











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