オリックスの３年目右腕、宮國凌空投手が、高知での秋季キャンプでフォーム変更に取り組んでいる。肩肘への負担を軽減し将来のトミー・ジョン（TJ）手術を回避するとともに、規定投球回数を投げるための挑戦でもある。

「シーズン前半は元気でいいんですが、中盤から終盤にかけて張りが抜けにくくなったりして。体を大きく使う投げ方なので、肩や肘に負担がきたので思い切って変えようと思いました」。秋季キャンプで宮國が明るい表情で新たな試みを明かした。

宮國は、沖縄県出身。東邦高から2023年育成ドラフト3位でオリックスに入団。ファームで1年目に6試合、2年目は18試合（6勝3敗、防御率2.33、69回2/3）に登板。3年目の今季は5月に支配下に昇格し、1軍で8試合（0勝1敗、同9.00、13回）、ファームでは18試合に登板（6勝3敗、同2.75、85回）した。

右肩を大きく下げ、体全体を使ったフォームは、中学時代からのもの。遠投の延長で投げていて身に着けたものだが、肩や肘への負担は大きく今季も登板を飛ばしたこともあるという。「（1、2軍を合わせて）100イニングも投げていないのに、この状態になってしまいました。エスピ（アンダーソン・エスピノーザ投手）は（今季）149回1/3投げましたが、僕は50イニングも足りていないんです。50イニングを投げるためにも、この決断が必要だったんです」と宮國。

投手コーチらからは、「大きな故障につながる前に肩や肘の負担を減らした方がいい」と、フォーム変更に理解を示してもらえた。今のままでも100イニングは可能で、ある程度の成績も残せる。相談した沖縄の先輩、宮城大弥投手からは「フォームは1年や2年で完成するものじゃない。難しいよ」と言われたという。

「キャッチボールも本当に意味がわからなくなってしまったこともあります。ここを意識していたら違うところでミスが出たり。難しいですが、一つのことに対してこの時期ですから悩めるんです。若いからできることなんで、腹をくくってやろうと思っています」。結果を求められる支配下2年目を前に、21歳に迷いはない。

取材・文＝北野正樹