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プロ野球選手会主催の「エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～」が17日、バンテリンドームナゴヤで開催された。今オフ、中日ドラゴンズから戦力外通告を受けた知野直人内野手が参加したが、4打数無安打、2三振に終わった。



知野は第1打席で長谷川威展投手と対戦し、右飛に倒れた。第2打席では日當直喜投手から投ゴロを放ったが、一塁へ走る途中でスピードを緩め、歩いてベンチへ戻る場面も見られた。



その後も打席に立ったものの、第3打席では日髙暖己投手、第4打席では引地秀一郎投手の前に、いずれも空振り三振。最後まで安打を放つことはできなかった。



知野は2018年ドラフト6位でDeNAに入団。2023年には巨人戦で代打逆転満塁本塁打を放つなど、印象的な活躍を見せた。2025年の現役ドラフトで中日へ移籍したが、今季は一軍6試合の出場で3打数無安打に終わり、戦力外通告を受けていた。



現役続行を目指してトライアウトに参加した知野だったが、結果を残すことはできなかった。今後の去就が注目される。













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