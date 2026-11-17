秋の澄んだ空気に入れ替わった11月17日、DeNAの秋季トレーニングが打ち上げを迎えた。今季は日本シリーズまで戦い抜いたチームにとって短い期間でありながらも、若い選手中心に来季のリーグ優勝に向けた極めて重要な土台作りの期間となった。



一軍を率いる相川亮二監督、そしてファームで若手育成の舵を取る村田修一二軍監督。両指揮官の言葉からは、来季のチーム像を見据えた明確な哲学と、選手たちの確かな成長の足音が聞こえてきた。

◆ 自己決定の秋がもたらした意識改革



今秋のトレーニングを貫いた最大の特徴は、選手たちが自ら課題克服を設定して取り組む“自己決定の秋”であったこと。



村田二軍監督は、この時期について次のように語っている。



「トレーニングだからむちゃくちゃ鍛えるとか、トレーニングだから走り続けるとか、そういうんじゃなくて。この時期だけでうまくなるわけじゃないですから。年間通してやり続けるからうまくなるんじゃないかなということです」



心技体がこの期間で一気に成長することはない。だからこそ自分の時間として有用に使うことにフォーカスした。「今は時間がいっぱいあるからこそ考えてやってほしいんです。例えば来年の試合でどうやって打ちたいからこのバッティング練習しているのかという問いかけをしながらですね。じゃあどこを意識しているの？右足なの？バットの出し方なの？一球投げるのにもどういうイメージなの？とかですね。その辺をイメージして1球1球質を高くして練習してくれと。それが考えるということの第1段階だと思うよっていう話はしました」



“やらされる練習”から脱却し、自分がどういうプレイヤーを目指すべきかを自分で決める。その意識の変化は、今季一軍でブレイクを果たした者や、ファームながらリーグ優勝を果たした若手たちの姿にも色濃く表れている。「問いかけしたときにこういうイメージしていますって選手が返してくれるようになってくれました。だからやらされる練習じゃないということです」



シーズン中に経験したことを省みて、秋のトレーニングで自分と向き合う姿は、チーム全体の底上げを着実に進めている。



相川監督自身も、選手たちに求める姿勢についてこう語る。



「最後の自分で決断して何かを決めていくことは必ずあると思うので。そういう意味で、自分がどういうプレイヤーになって、どういう決断をして、自分のスタイルも含めてやっていくかっていうのは、本当に自分で決めることだと思います。しっかり自分で決められる選手になってほしいですから」

◆ ファームから一軍へ繋がる好循環



ファームで鍛え上げられた若手たちが一軍の扉を叩き、切磋琢磨する。その組織のメカニズムについて、相川監督はファームの取り組みに全幅の信頼を寄せる。



「僕というより育成の部分は村田監督がメインでやってきてくれたことです。やっぱり一軍で通用する選手をたくさん作らないとチームは強くならないと思うので。村田監督の元、選手たちがどうチームに貢献できるプレイヤーになっていくのかということをずっと取り組んでやってくれたことで、それはこれからもやってもらいます。僕自身もそういう選手をなんとかチームを勝つ選手たちにしていかなきゃいけないなと思います」



勝利をあげることだけが求められる指揮官は、ファームを卒業した選手を本物の一線級へすることが自らの仕事。秋のこの時期にそれを再確認した様子だった。

◆ 12月、1月、そして365日の戦いへ



秋季トレーニングが終わり、26年シーズンは幕を閉じた。だが選手たちにとっての終わりではない。相川監督が「今のこの期間よりも12月1月が1番重要な期間になると思います」と語る通り、ここから春季キャンプインまでの過ごし方が、来季の成績を大きく左右する。



村田二軍監督も「ここでむちゃくちゃやっちゃうと明日からは『はい、オフ』と絶対なるんです。僕もガッツリ休んじゃった経験をしましたから」と自らの現役時代を回想し、反省する。そのうえで「きょうで秋季トレーニング全体終わりだけど、明日、明後日も続けていける練習にしてほしいんです。12月、1月もそうやって自分でプラン立ててやってくれれば、その2カ月がよりいい2カ月になるから。だからこそいまやっていることを継続できるようなオフにしてほしい。自主トレでも続けてほしい」と年間を通した継続の重要性を説く。



「365日かけて伸び続ける、やり続けることが将来的に勝ち続けるというのにつながる」。



このファームの哲学と、一軍が目指す自立した組織づくりがしっかりと結びついたとき、ベイスターズは真の強豪チームへと昇華する。自分のために鍛え抜く。その結果がチームの勝利へ結びつく。自ら考え抜いた者たちだけが立てる2月1日のスタートラインへ向けて、勝負の冬が始まった。



文・取材 / 萩原孝弘