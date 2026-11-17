日本野球機構（NPB）が10日に2026年度のフリーエージェント宣言選手を公示してから今日でちょうど1週間が経つ。

今オフは国内FA宣言が8名、海外FA宣言選手2名が権利の行使を表明した。ロッテが広島からFA宣言した坂倉将吾に交渉解禁日初日となった11日に即日アタックしたが、子ここまでFA選手の移籍先および残留表明の発表などはない。

◆フリーエージェント宣言選手

【国内FA】

宗佑磨（内野手／オリックス）

中川圭太（内野手／オリックス）

小島和哉（投手／ロッテ）

太田光（捕手／楽天）

床田寛樹（投手／広島）

坂倉将吾（捕手／広島）

森下暢仁（投手／広島）

上林誠知（外野手／中日）

【海外FA】

髙橋光成（投手／西武）

戸柱恭孝（捕手／DeNA）

では去年のFA宣言した選手たちはいつ頃に移籍を発表したのだろうかーー。

昨年は国内FA宣言が4名、海外FA宣言が4名で、FA宣言選手の公示日は11月12日だった。そのうち他球団に移籍した選手は5人。最初に移籍を発表したのはDeNAから楽天にFA移籍した伊藤光の11月18日だ。11月26日に松本剛が日本ハムから巨人へFA移籍を発表。DeNAから西武にFA移籍した桑原将志も11月28日。昨年11月中にFA移籍を発表したのは伊藤光、松本剛、桑原の3人だった。

12月に入ってから5日に日本ハムから西武に石井一成がFA移籍、年が明けてから1月16日に巨人が楽天から海外FA権を行使した則本昂大の獲得を発表した。

今年は10人の選手がFA宣言。11月中に移籍を決める選手は何人いるだろうかーー。