







大谷翔平 最新情報

NPB・阪神タイガースの佐藤輝明外野手は今オフ、ポスティングを利用してのMLB移籍が実現するか注目されている。サンディエゴ・パドレスも移籍先候補の一つとされているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、リスクはありつつもいい補強になり得ると言及している。



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同メディアは「純粋に戦力面だけを考えれば、パドレスは様々な点で佐藤輝明に最適な球団だといえる。今季の対右投手のチーム長打率はわずか.401だった。彼が左翼、一塁、あるいはDHとしてプレーすることに抵抗がなければ、過去2シーズンにわたってその役割を担ってきたギャビン・シーツ内野手に代わる戦力として期待できる。右打者が中心の打線において、ジャクソン・メリル外野手とともに、左打席から長打を放てる貴重な存在となるだろう」と言及。



続けて、「ほぼすべてのスカウティングレポートが佐藤の『天性のパワー』を高く評価する一方、ファングラフスのベン・クレメンス氏は、『NPBでの空振りの頻度は、MLBでのコルソン・モンゴメリー内野手と同程度だった。その彼はシーズン最多三振記録を樹立している』と指摘している。他球団との獲得競争が予想され、期待外れに終わるリスクもあるなかで契約に踏み切るかどうかは、新オーナー陣の手腕と覚悟が早くも試される機会となるだろう」と記している。



佐藤の契約は5年1億ドル規模になるとも予想されているが、パドレスが争奪戦を勝ち抜くことはあるのだろうか。











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