







試合中、相手選手へのあいさつはどこまで必要なのか。日本ハム・新庄剛志監督が「ゲーム優先」と球界の慣習に疑問を呈した。一方、他球団選手との交流が成長の機会につながる例もある。勝負の緊張感と相手への敬意はどう両立すべきなのか、変わりゆく球界の“敵味方の距離”を考えたい。（文：八木遊）





[caption id="attachment_301982" align="aligncenter" width="1200"] 新庄剛志監督（写真：産経新聞社）[/caption]











「ゲーム優先。あいさつ優先じゃない」



日本ハムの新庄剛志監督が8日、試合中に交わされるあいさつを巡り、球界全体に改善を呼びかけた。選手同士の親睦的な行為については、15年前にも日本野球機構（NPB）が禁止徹底を通達している。時代が変わっても、敵味方の距離感は難しい問題のようだ。



新庄監督が問題視したのは、塁上で相手選手に行う過度なあいさつなどだ。例えば、二塁打を放った走者が相手外野手に会釈を続け、ベンチや三塁コーチからのサイン確認が遅れるケースがあるという。



さらに、試合前に他球団の選手と長時間談笑する慣習にも疑問を呈した。指揮官は日本ハムから率先してこの慣習を改めることで、球界全体に波及することを期待している。



サイン確認よりあいさつを優先したのでは本末転倒だ。ただ、勝負に支障のない短いあいさつまで、同じように扱うべきなのだろうか。



実は2011年3月7日、NPBは「グラウンドでの親睦的態度禁止の徹底について」という通達を出している。



当時の野球規則に基づき、相手選手との親睦的な行為の禁止を再確認したもので、試合中の塁上での私語談笑も対象に挙げられていた。



通達には、こうした親睦的な行為が「あらぬ疑惑」を招くことへの懸念も記されている。ただし、禁止対象として明示された私語談笑と、短い会釈や祝福は、必ずしも同じ行為ではない。



今年1月の12球団監督会議でも、ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合前の他球団選手との交流について問題提起し、阪神の藤川球児監督らが賛同した。











もっとも、FA制度も交流戦もなかった時代と現在では、選手を取り巻く環境が大きく異なる。



1993年にFA制度が導入され、2005年にはセ・パ交流戦がスタート。それまで別リーグの選手と顔を合わせる機会は、オープン戦やオールスターなどに限られていた。現在は交流戦などを通じ、他球団選手との接点が広がっている。



敵味方の垣根が低くなり、親しい関係が生まれやすくなるのも自然なことだろう。一方、普段の交流と試合中の振る舞いは別の話でもある。



2024年7月7日の阪神対DeNA戦では、試合中の短い会話が思わぬ縁につながった。



阪神の野口恭佑が代打でプロ初安打を放ち、右翼手・度会隆輝の失策も重なって三塁へ進んだ。



そこでDeNAの三塁手・宮﨑敏郎に「よろしくお願いします」と頭を下げると、「初ヒット？ おめでとう」と祝福されたという。



野口は後に「ああいうことを言ってくださって、すごくうれしかったですね」と振り返っている。宮﨑の人柄にひかれた野口は翌2025年1月、宮﨑らが行う合同自主トレに参加。塁上での何気ない交流が、若手選手にとって貴重な学びの機会につながったのだ。



他球団の選手と親しく接すること自体は、決して悪いことではない。野口と宮﨑のような交流は、プロ野球の魅力の一つでもある。



しかし、普段は親しくても、試合中は敵味方として勝負に徹する。その緊張感を求めるファンも少なくない。



新庄監督が指摘するように、あいさつによってサイン確認が遅れるのなら、改善すべきだろう。一方、相手の初安打を祝う短い言葉まで失われていいのか。



問われているのは、あいさつを禁止するか否かの二者択一ではなく、真剣勝負と相手への敬意をどう両立させるかだ。新庄監督の提言は、変わりゆくプロ野球の「敵味方の距離」を改めて考えさせるものとなった。













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【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。























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【了】