トッテナム・ホットスパーのDFアンドリュー・ロバートソンが、スコットランド代表歴代最多となる103試合出場を達成した。

スコットランド代表は16日、スイス代表と対戦。この試合で先発出場したロバートソンは、ケニー・ダルグリッシュ氏と並んでいた最多出場記録（102）を更新し、単独で歴代最多出場記録者となった。

現在32歳のロバートソンは2014年3月に行われたポーランド代表戦で19歳でA代表デビュー。以降は左のサイドバックやウイングバックを主戦場に主力を担い、2度のEUROや先のFIFAワールドカップ2026にも出場。現在はキャプテンを務めている。

なお、ロバートソンにとって大きな節目となる一戦だったが、チームはスイスに0ー4で敗戦。これにより、UEFAネーションズリーグ2026／27のリーグBグループ1の戦いを3位で終え、リーグA昇格を逃した。

そういった試合内容もあり、試合後のイギリスメディア『BBCスコットランド』のインタビューでは自身の記録達成への言及は避け、チームとしてここから奮起することが必要であると危機感を持って語った。

「国際試合の舞台に、待ってもらえるような時間なんてないと思う。遠路はるばる駆けつけてくれたサポーターがいる。彼らが僕らに時間をくれるだろうか？ いや、くれないだろうね」

「僕らには時間がない。今こそ奮起しなければならない」

「3月まで長い中断期間があるけど、これは決して良いことではないし、受け入れるのが非常に辛い状況だ」

「本当に、改めて奮起しなければならない。国際試合には時間などない。単純に、そういうことだ」