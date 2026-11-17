日本代表は『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
2018年9月に発足した“森保ジャパン”はこの一戦で幕を閉じ、パラグアイ戦が約8年間にわたる体制の集大成となる。14日に行われたブラジル代表戦（○3－2）からは大きく先発メンバーが入れ替わり、10名が変更となった。
GKにはブラジル戦から引き続き鈴木彩艶が入り、DFラインは右から菅原由勢、渡辺剛、板倉滉、鈴木淳之介が4バックを形成。中盤3列目は佐野海舟と佐野航大の“佐野兄弟”がコンビを組み、2列目は右から坂元達裕、鈴木唯人、相馬勇紀。最前線には後藤啓介が起用される。
22時10分キックオフのパラグアイ戦は、日本テレビ系列で全国ネット生中継、TVerでライブ配信される。キックオフ10分前の22時から放送を開始する。
■日本代表 パラグアイ代表戦スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ/イングランド）
▼DF
2 菅原由勢（カリアリ/イタリア）
5 渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）
4 板倉滉（ボルシアMG/ドイツ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）
▼MF
24 佐野海舟（マインツ/ドイツ）
22 佐野航大（PSV/オランダ）
26 坂元達裕（コヴェントリー/イングランド）
18 鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）
7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
▼FW
9 後藤啓介（フライブルク/ドイツ）
□日本代表 パラグアイ代表戦ベンチメンバー
▽GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン/ベルギー）
▽DF
6 中野就斗（サンフレッチェ広島）
3 瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）
16 町田浩樹（ホッフェンハイム/ドイツ）
21 伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）
▽MF/FW
17 田中碧（リーズ/イングランド）
10 堂安律（フランクフルト/ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）
8 南野拓実（モナコ/フランス）
14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）
27 松木玖生（サウサンプトン/イングランド）
19 小川航基（FC町田ゼルビア）
11 前田大然（イプスウィッチ/イングランド）
28 福田師王（カールスルーエ/ドイツ）
※メンバー外
13 中村敬斗（リヨン／フランス）