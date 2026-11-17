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ロサンゼルス・ドジャースについて、今オフに遊撃手の補強へ動くべきとの意見が出ている。現在はムーキー・ベッツ内野手が遊撃手を守っているものの、打撃への負担を考慮し、ヒューストン・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手を獲得する案が浮上した。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が11月15日（日本時間16日）に言及した。



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ベッツは守備では高いパフォーマンスを見せている一方、ここ2シーズンは打撃で以前ほどの数字を残せていない。2025年以降は本塁打43、打点151を記録しているものの、OPS.753、OPS+108にとどまっている。



さらに、2026年限りでミゲル・ロハス内野手が現役を引退したことで、ドジャースの内野層も薄くなった。そこで、新たな遊撃手候補として名前が挙げられたのが、アストロズのペーニャだ。



ペーニャは2025年にオールスターへ選出され、同年はOPS.840、本塁打17、打点63、キャリアハイのbWAR5.7を記録。今季も112試合でOPS.802、本塁打22、打点56をマークした。



急浮上したペーニャの獲得案だが、コロマ氏は「彼は過去2シーズンで頭角を現した。しかし、彼との契約は2027年シーズンまでしか残っていないため、ドジャースにとって長期的な解決策にはならないだろう」と言及した。



大谷翔平選手やベッツ、フレディ・フリーマン内野手など、ドジャースでは主力選手の高齢化が深刻化している。若手のスター候補となるペーニャを獲得できれば若返りを図ることができるが、すぐにフリーエージェント（FA）を迎えてしまうという問題もあるようだ。











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