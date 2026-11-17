グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月14日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月14日（土）付）を発表しました。ランキング圏外から再登場！ 10月2日にリリースされた楽曲が再びランクイン。Ayumu Imazuの公式YouTubeチャンネルでは、兵庫県でおこなわれた結婚式にサプライズ登場し、同曲を生パフォーマンスした模様を収めた映像が公開されています。先週と変わらず第9位。10月14日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌が5週連続でランクイン！ YOASOBIは、ライブツアー「YOASOBI 11-CITY ASIA-OCEANIA TOUR 2026-2027 “超惑星/SUPER PLANET”」を開催中。14日、15日の2日間は、北海道・大和ハウス プレミストドームでおこなわれました。初登場！ 11月4日に配信リリースされた楽曲。VIDA Hollywood（ヴィダ・ハリウッド）は、アメリカ・ロサンゼルスの音大で出会ったメンバーを中心に結成された、日本人4人による新世代型プロデュースチームです。ランキング圏外から再登場！ こちらは、10月2日に配信リリースされた映画「汝、星のごとく」の主題歌となっている楽曲です。初登場！ 11月4日にリリースされた5枚目のシングルです。11月10日発表の「オリコン週間シングルランキング」では、同曲が初登場で1位を獲得しました。初登場！ 11月1日に配信リリースされた楽曲で、WOWOWの連続ドラマ「マイ・スイート・ホーム」の主題歌です。先週2位から2ランクダウン↓ メジャーデビュー後、初のオリジナルアルバム『ファーストキス』に収録されている楽曲が2週連続でランクイン。初登場！ 9月30日にリリースされた6枚目のアルバム『POPS』に収録されている楽曲です。Mrs. GREEN APPLEは現在、ファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」を開催中。11月13日、14日の2日間は、福井県・サンドーム福井でおこなわれました。初登場！ 11月25日にリリースされる約3年半ぶりのオリジナルアルバム『kettle』に収録されている楽曲です。そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ 11月3日にリリースされたアルバム『BE:4U』のリード曲が2週連続でランクイン。――今回の放送では、ゲストパートにROIROM（本多大夢さん、浜川路己さん）が登場！ 10月28日にリリースされたファーストシングル「MISTIA」などの話を伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ