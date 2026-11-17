







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、今オフFAとなっていたエバン・フィリップス投手のアトランタ・ブレーブス移籍が決定した。その同投手の代役として、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのジョナサン・ロアイシガ投手を狙うかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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現在32歳のロアイシガは今季、キャリアハイとなる67試合に登板。7勝3敗10ホールド2セーブ、防御率2.42と好成績を残している。



同メディアは「ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は、ドジャースがロアイシガの獲得を争う5球団のうちの1つだと報じた。同記者は他の4球団として、フィラデルフィア・フィリーズ、ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキース、トロント・ブルージェイズを挙げている」と言及。



続けて、「故障歴があることに加え、空振りを奪う能力がそれほど高くないことを考えると、ロアイシガの獲得費用はフィリップスよりもほぼ確実に安くなるだろう。ファングラフスのダン・シンボースキー氏は最近、『彼の平均年俸が球団の財政を圧迫するほど高額になるとは思わない。ただ、獲得を確実にするために、どこかの球団が契約を2年に延ばすことはあると思う」と予想している。短期契約は、投手補強におけるドジャースの従来の方針にも合致する』と記している。











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