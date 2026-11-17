17日にバンテリンドームナゴヤで『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』で開催された。45人の選手が出場し、シート打撃を行った。
▼ シート打撃結果一覧
1 寿賀弘都（オリックス）
牧原巧汰（ソフトバンク）：一ゴロ
長坂拳弥（阪神）：空三振
濱将乃介（DeNA）：投ゴロ
2 中田惟斗（オリックス）
矢野雅哉（広島）：四球
石垣雅海（ロッテ）：左安
岡田悠希（巨人）：二ゴロ
3 芦田丈飛（オリックス）
入江大樹（楽天）：左飛
田村俊介（広島）：遊ゴロ
前川誠太（広島）：遊直
4 阿部翔太（オリックス）
保科広一（元巨人）：一飛
牧原巧汰（ソフトバンク）：右飛
長坂拳弥（阪神）：右飛
5 佐々木明都（ソフトバンク）
喜多隆介（巨人）：死球
矢野雅哉（広島）：三ゴロ 二塁盗塁、三塁盗塁
石垣雅海（ロッテ）：左飛
6 田中怜利ハモンド（ソフトバンク）
井上絢登（DeNA）：見三振
川上理偉（中日）：四球
濱将乃介（DeNA）：二併
7 長谷川威展（ソフトバンク）
茶野篤政（西武）：二ゴロ
知野直人（中日）：右飛
宇佐見真吾（中日）：左飛
8 田上奏大（ソフトバンク）
中村貴浩（広島）：捕邪飛
喜多隆介（巨人）：四球
寿賀弘都（オリックス）：一安
9 中村稔弥（ソフトバンク）
愛斗（ロッテ）：空三振
井上絢登（DeNA）：遊ゴロ
川上理偉（中日）：遊ゴロ
10 日當直喜（楽天）
濱将乃介（DeNA）：二ゴロ
茶野篤政（西武）：一安 二盗
知野直人（中日）：投ゴロ
11 今野龍太（楽天）
岡田悠希（巨人）：左飛
入江大樹（楽天）：左安
田村俊介（広島）：空三振
12 松田 啄磨（楽天）
前川誠太（広島）：中飛
保科広一（元巨人）：右3
牧原巧汰（ソフトバンク）：空三振
13 松井颯（巨人）
長坂拳弥（阪神）：右飛
愛斗（ロッテ）：左本
矢野雅哉（広島）：四球
14 富田龍（巨人）
石垣雅海（ロッテ）：四球
岡田悠希（巨人）：四球
入江大樹（楽天）：右飛
15 山田龍聖（巨人）
田村俊介（広島）：見三振
前川誠太（広島）：遊ゴロ
保科広一（元巨人）：左2
16 長谷部銀次（広島）
寿賀弘都（オリックス）：三邪飛
中村貴浩（広島）：空三振
喜多隆介（巨人）：四球
17 坂田怜（元広島）
宇佐見真吾（中日）：投ゴロ
愛斗（ロッテ）：四球
井上絢登（DeNA）：二ゴロ
18 松本竜也（広島）
川上理偉（中日）：遊飛
濱将乃介（DeNA）：空三振
茶野篤政（西武）：空三振
19 日髙暖己（広島）
知野直人（中日）：空三振
宇佐見真吾（中日）：遊安
中村貴浩（広島）：遊飛
20 田村伊知郎（元西武）
喜多隆介（巨人）：中飛
寿賀弘都（オリックス）：空三振
愛斗（ロッテ）：空三振
21 伊藤翔（元西武）
牧原巧汰（ソフトバンク）：空三振
長坂拳弥（阪神）：三飛
茶野篤政（西武）：右安
22 小澤怜史（ヤクルト）
矢野雅哉（広島）：空三振
石垣雅海（ロッテ）：投飛
岡田悠希（巨人）：四球
23 西濱勇星（ヤクルト）
入江大樹（楽天）：左飛
田村俊介（広島）：中安
前川誠太（広島）：見三振
24 松山真之（元オリックス）
保科広一（元巨人）：右安
井上絢登（DeNA）：空三振
川上理偉（中日）：左2
25 引地秀一郎（元楽天）
濱将乃介（DeNA）：空三振
茶野篤政（西武）：空三振
知野直人（中日）：空三振
26 堀岡隼人（DeNA）
宇佐見真吾（中日）：空三振
中村貴浩（広島）：二飛
喜多隆介（巨人）：右飛
27 松原快（阪神）
寿賀弘都（オリックス）：遊ゴロ
愛斗（ロッテ）：四球 盗塁
岡田悠希（巨人）：二ゴロ