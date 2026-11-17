デンマーク代表を率いるブライアン・リーマー監督が、現地時間で17日に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）のノルウェー代表戦の前日会見に出席。ノルウェー代表が誇るFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）を警戒しながら、自チームのストライカーにも自信を示した。同国メディア『DR Sporten』が同会見の様子を伝えている。

UNL2026－27開幕から、デンマーク代表は3勝2敗を記録。9月から10月にかけての4試合では、ウェールズ代表相手に2勝したものの、ノルウェー代表とのアウェイゲーム、ポルトガル代表とのホームゲームはいずれも黒星。11月に入ると、現地時間14日、4戦全勝を達成していたポルトガル代表のホームに乗り込み、4－1と完勝。前節終了時点で2位に浮上した。最終節では準々決勝進出を懸け、ホームでノルウェー代表と相まみえる。

そんな一戦を前に、リーマー監督は「接戦になるだろう」と展望。両者はグループA4第1節で対戦しており、当時はホームチームのノルウェー代表が3－2で勝利していた。

「前回はノルウェーにホームの利があったが、今回は我々の側にある」としたリーマー監督は、「ノルウェーを大いに尊重しているが、同時に我々も、我々自身に対して大きな自信を抱いている」と、ホームでの“リベンジ”に自信のぞかせる。どのような結末が待っているかは誰にもわからないものの、リーマー監督は「素晴らしい試合になることは間違いない」と念押しした。

また、リーマー監督は会見の中で、ノルウェー代表をけん引する“エース”のハーランドにも言及。ハーランドは2026年に行われた国際Aマッチで12試合に出場し、11ゴールをマーク。今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、5試合出場7ゴールと圧巻の活躍ぶりで、ノルウェー代表史上初のベスト8入りに貢献した。UNL2026－27でも、ここまで全5試合のピッチに立ち、4ゴールを挙げている。

そんなハーランドを、リーマー監督は「我々は世界最高のストライカーの一人と対戦することになる。どのような状況でも優れた選手だが、特にノルウェー代表のストライカーとして、彼は絶好調だ」と警戒。「守備面で最高のパフォーマンスを発揮しなければならないことは承知している」としつつも、「我々は非常に自信を持っている」と宣言する。

そして、「我々にも好調なゴールマシンがいる」とリーマー監督。リーマー監督が“好調なゴールマシン”として名前を挙げたのは、FWラスムス・ホイルンド（ナポリ／イタリア）。ここまで行われたUNL2026－27で、全5試合にスタメン出場して5ゴールを記録しており、先のポルトガル代表戦でも、2ゴールの活躍でデンマーク代表の勝利に貢献していた。

チームを勝利へ導くのは、どちらのストライカーか。デンマーク代表がホームにノルウェー代表を迎える“大一番”は、日本時間で17日の28時45分（18日の4時45分）にキックオフを迎える。

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