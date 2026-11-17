ポルトガル代表MFルべン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）が、現地時間で17日に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）のウェールズ代表戦の前日会見に出席。大敗からの立て直しを誓った。UEFA（欧州サッカー連盟）が会見の様子を伝えた。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026の終了後、ジョルジェ・ジェズス監督を迎え入れたポルトガル代表は、UNL2026ー27で好スタートを切った。9月から10月にかけて開催されたゲームは4戦全勝。早々と準々決勝進出を決めていた。

しかし、現地時間14日に行われた第5節では、ホームでデンマーク代表に1－4と大敗。組織的にポルトガル代表の強みを消してきたデンマーク代表を上回る術はなく、得点は後半アディショナルタイムにMFベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）が奪った1点のみ。FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）の代表引退表明後初の試合ということでも注目が集まったが、結果は惨敗だった。

屈辱の大敗から中2日、ポルトガル代表はグループA4の最終節で、ここまで1勝4敗と苦しむウェールズ代表の本拠地に乗り込む。

長きにわたってポルトガル代表の中盤を支えるR・ネヴェスは、「これほど大きな敗北を喫したときは、できるだけ素早く修正することが必要だ」と主張。その上で、ウェールズ代表戦では「（前節から）改善された姿を見せることが僕らの目標だ」と続け、同試合の位置付けを次のように語っている。

「この前の試合は、我々が望むようなパフォーマンスではなかった。あれが本来の僕らの姿ではないことを示すため、今回の試合は非常に重要な意味を持つ。ポルトガル国民の皆さんに、我々が望む姿をお見せしたい。状況を好転させるよう努めていく」

ポルトガル代表がウェールズ代表のホームに乗り込むグループA4最終節のゲームは、日本時間で17日の28時45分（18日の4時45分）にキックオフを迎える。

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