『Octane』UK版スタッフによる愛車日記。前回は1985年メルセデス・ベンツ240TDに乗るマッシモ・デルボが、初めてのエンジントラブルに対峙する。他人がステアリングを握ったあとに故障するというのは、あまり気分がいいものではないのは万国共通だ…

【画像】41歳のメルセデスを始動させるには、10歳の少年の助けが必要になることもある（写真2点）

今回ばかりは事態が深刻であり、抜本的な解決策が必要だった。この春、私は愛車のW123で出かけた。ホテルであらかじめ予約しておいた駐車スペースに停めた際、車のすぐ後ろにドアがあることに気づいた。念のため緊急時に備えて車の鍵をコンシェルジュに預けておくことにしたのだが… これが間違いだった。鍵を預けるべきではなかったのだ！

数日後に戻ってみると、そこに愛車の姿はなく、数台分離れた別の駐車スペースに移動されていた。それ自体は大きな問題ではない。しかし、キーを回してみると、私のもとに来てから36年間、一度もなかったことが起きた。エンジンが始動しなかったのだ。それどころか、まったく反応しなかった。最初はバッテリー上がりだと思ったが、プラグヒーターや室内照明は正常に作動していた。つまり原因は別の箇所にあるはずだ。すぐに、スターターモーターを疑った。スターターが固着している可能性も考え、ギアを入れたまま車を少し前後に揺すってみたが、それでも状況は変わらなかった。

落ち着きを取り戻した後、ひとつの事実を受け入れなければならなかった。私の240にとって初めての故障が、他人の手が触れたあとに起きた、という事実だ。私はホテルの荷物係のスタッフ2人に助けを求めた。彼らが車を力強く押してくれたおかげで、なんとか240のエンジンがかかり、帰路につくことができた。自宅のガレージという安全な場所に戻ってからエンジンを切り、再始動を試みたが、やはりダメだった。

エンリコのショップはミラノにあり、ここから約40分の距離にある。連絡すると、ちょうど入庫できる枠があるとのこと（いずれにしてもそろそろ点検を受ける時期でもあった）。問題は、ショップまで走らせるために、どうやってエンジンをかけるか？ということだ。そこで登場するのが、息子のチェーザレだ。彼はまだ10歳だが、もうステアリングを握ることができる（どうやって覚えたのだろう！）。彼がまだ寝ている間に、私は準備を整えた。自宅の敷地内に、トレーラーフックを装着した普段使いの車が停めてある。その後ろには240。その2台を短いロープでつないだ。最大の問題は、うちの私道が長くも広くもないことだった。車をぶつけて凹みができたり、壁が潰れたり、門が壊れたり。そんな家庭の大惨事が頭をよぎり、私はヒヤヒヤしていた。

私がこの計画をチェーザレに話したときの彼の表情は、一生忘れない。それでも彼は、共犯者の役割を引き受けてくれた。車を自分ひとりで動かすのは、もちろんこれが初めて。しかも、後ろには父親がぴったりと追走してくるという状況。1回目のトライは、ほぼ完璧だった。しかし、私の反応が遅れてしまい、成功には至らなかった。240を押し戻し、普段使いのアウディA6もスタート位置までバックさせ、私たちは2回目の挑戦に臨んだ。3速に入れてクラッチをつなぐと、240は何事もなかったかのようにエンジンを始動させた。ただ、あまりにも乱暴に目覚めさせられたことに、240は少し不満そうだったが。チェーザレを学校まで送り届けたあと、私はそのままミラノへ向かい、240をエンリコに預けた。代車も用意してくれて本当にありがたかった。

スターターモーターは、わずか数日で修理が完了した。故障の原因は、ソレノイドが焼損だった。おそらく、ホテルで車の移動を頼まれた若いスタッフは、古いディーゼル車の始動方法を知らなかったのだろう。グロープラグが温まるのを待たずに、オリジナルのまま一度も交換していない41年物のスターターモーターを、エンジンが始動するまでひたすら回し続けた。その結果、焼き付いてしまったのではないか、と思う。しかし、本当のところは永遠に分からない。ともあれ、何より良かったのは、チェーザレが学校で自慢できるようなクールな話題ができたことだ。

文：Massimo Delbò