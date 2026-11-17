近畿日本鉄道は17日、京都線の新田辺～大和西大寺間、橿原線の大和西大寺～橿原神宮前間、天理線の平端～天理間を対象に、2027年3月から一部の普通(4両編成)でワンマン運転を実施すると発表した。2026年12月頃から習熟訓練を行う予定としている。

近鉄京都線の普通に使用される8A系

生産年齢人口の減少で乗務員の確保が難しくなると見込まれるため、ワンマン運転の拡大などを通じて持続的な事業体制の確保と効率的な鉄道運営をめざすと同社。ワンマン運転対応の車両には、新たに安全設備として車側カメラシステムと定位置停止(TASC)装置を設置する。

車側カメラシステムは、車両1両あたり片側2カ所、両側で計4カ所にカメラを設け、運転室のモニターで車両側面の映像を確認できるしくみ。1画面に3両分の映像を表示でき、安全確認での視認性向上を図る。TASC装置は、駅停車時に自動でブレーキをかけて、列車を所定の位置に停止させる運転支援装置。確実な停車によって列車運行の安全性・安定性を高める。また、非常通話装置の押しボタンが操作された際、車内防犯カメラの映像と音声を運転士や運転指令が遠隔で確認できるシステムも導入する。

車両側面のカメラでとらえた映像を運転室のモニターで確認する

その他、運転士が疾病などで運転を継続できなくなった場合に列車を停止させる運転士異常時列車停止装置、ホームのない側の扉が開かないようにする扉誤扱い防止支援装置も設置。列車の発車時、車両側面のセンサーエリア内で人などを検知した際、反応灯で運転士に知らせる車側監視支援用センサーシステムを大和西大寺駅1～5番ホームに設置する。