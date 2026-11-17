2026年11月18日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月18日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？今日は遠慮をせずに、思いきって考えを伝えるようにすると良いでしょう。話をしていると、自分自身も気が引き締まるようです。恋愛運も好調なので、パートナーや恋人を食事に誘ってみるのもおすすめ。努力が認められるなど、嬉しい出来事が起こりそう。迷いながらも頑張って続けていたものがあるならば、確かな自信につながっていくようです。さらに高みを目指したくなるかも。アクティブな1日になりそう。思いついたことがあれば、いますぐ行ってみましょう。あなたのひらめきで、周りの人の心までもが温かくなるようです。自分の中にある勢いを大事にして、幸せになるための改革を進めていきましょう。以前から気になっていたことが改善されるなど、ようやく一息つけるようです。家族や友人と過ごす時間もあって、お互いにいろいろな話ができることでしょう。時間に余裕があれば玄関を掃除すると◎。人との交流が大いに刺激になるようです。誰かと話していると、アイデアがわいたり、やりたいことができたり、モチベーションが上がることでしょう。エネルギーを発散できるものを見つけてみて。気になる相手から声をかけられて、心が弾みそう。話していると、好きなものが同じなど嬉しい情報が手に入る予感。お気に入りのファッションやメイクを褒められるとますますおしゃれが楽しくなりそう。思いがけない方法が仕事などに役立ちそう。視野を広げていくことを意識すると良いでしょう。普段通っている道に、新しいお店ができているなどちょっとした発見もあるようです。仕事や家事に集中できないときは、やり方を変えるなどして方向転換してみましょう。ちょっと道草をしてみるのもあり。気分を入れ替えると、集中力が回復してテキパキおこなえることでしょう。以前見送ったものや諦めたことが、再びあなたの元へやってくるようです。チャンスと捉えて挑戦してみると良いかも。前に使って良かったものをもう一度購入するのも吉。周りにもすすめてみて。忙しいとイライラしやすくなってしまいますが、感情をコントロールできれば、プラスに転換していくようです。好きな人と軽く話したりお茶を飲んだりして気分転換をおこなうようにしましょう。相手の気持ちが分からなくて、ちょっぴり落ち込んでしまうかも。このようなときは、あれこれ考えすぎずに、笑顔で見守るようにしてみましょう。空いた時間に、読書をしてみるのもおすすめ。「やりすぎかも」と思っても、何だか試してみたくなりそう。立場や家族の状況などを考えなければなりませんが、思いきってやってみるのもあり。もし上手くいかなかった場合は、自分でしっかり修正するようにしましょう。複雑に思っていたものが、新しい情報を手にすることで簡単にできてしまうかも。日常の小さな行き違いなども減って、自分らしく活動できるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/