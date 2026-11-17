『エイブルトライアウト2026 〜挑め、その先へ〜』の前半戦を終えて、フジテレビONEの中継で解説を務める坂口智隆氏と館山昌平氏が印象に残った選手について言及した。

坂口氏は「保科選手、愛斗選手というところですよね。しっかり強く振れている印象がありましたし、強く振って捉えるところまでが、打者として完結すべきというか、目指すべきところ。結果となって、この舞台で出ているというのは、すごくいいのかなと思いますね」と、三塁打と二塁打を放った元巨人の保科、本塁打を放ったロッテ戦力外の愛斗の2人の名前を挙げた。

一方、館山氏は「阿部選手、長谷川選手、中村選手、今野選手、4人のピッチャーに関しては実績もありますし、それぞれの持ち味がしっかり出ていたというのがありますよね」と評価。「特に阿部翔太選手に関してはオーバースローにもう一度戻して挑戦するんだ、怪我の具合を聞けました」と続けた。

さらに館山氏は「4人以外の選手、例えば6人目に投げた田中投手。エクステンションがすごい自分の持ち味という中で全球ストレートだったんですよ。全球ストレートというところが見えたんですけど、他の変化球を今度は見てみたい、調べてみたいと思いましたね。特徴を一つ出すことによって次に繋がることもあるので、それぞれの挑戦をお届けできればなと思いますね」と話していた。

▼ シート打撃結果一覧

1 寿賀弘都（オリックス）

牧原巧汰（ソフトバンク）：一ゴロ

長坂拳弥（阪神）：空三振

濱将乃介（DeNA）：投ゴロ

2 中田惟斗（オリックス）

矢野雅哉（広島）：四球

石垣雅海（ロッテ）：左安

岡田悠希（巨人）：二ゴロ

3 芦田丈飛（オリックス）

入江大樹（楽天）：左飛

田村俊介（広島）：遊ゴロ

前川誠太（広島）：遊直

4 阿部翔太（オリックス）

保科広一（元巨人）：一飛

牧原巧汰（ソフトバンク）：右飛

長坂拳弥（阪神）：右飛

5 佐々木明都（ソフトバンク）

喜多隆介（巨人）：死球

矢野雅哉（広島）：三ゴロ 二塁盗塁、三塁盗塁

石垣雅海（ロッテ）：左飛

6 田中怜利ハモンド（ソフトバンク）

井上絢登（DeNA）：見三振

川上理偉（中日）：四球

濱将乃介（DeNA）：二併

7 長谷川威展（ソフトバンク）

茶野篤政（西武）：二ゴロ

知野直人（中日）：右飛

宇佐見真吾（中日）：左飛

8 田上奏大（ソフトバンク）

中村貴浩（広島）：捕邪飛

喜多隆介（巨人）：四球

寿賀弘都（オリックス）：一安

9 中村稔弥（ソフトバンク）

愛斗（ロッテ）：空三振

井上絢登（DeNA）：遊ゴロ

川上理偉（中日）：遊ゴロ

10 日當直喜（楽天）

濱将乃介（DeNA）：二ゴロ

茶野篤政（西武）：一安 二盗

知野直人（中日）：投ゴロ

11 今野龍太（楽天）

岡田悠希（巨人）：左飛

入江大樹（楽天）：左安

田村俊介（広島）：空三振

12 松田 啄磨（楽天）

前川誠太（広島）：中飛

保科広一（元巨人）：右3

牧原巧汰（ソフトバンク）：空三振

13 松井颯（巨人）

長坂拳弥（阪神）：右飛

愛斗（ロッテ）：左本

矢野雅哉（広島）：四球

14 富田龍（巨人）

石垣雅海（ロッテ）：四球

岡田悠希（巨人）：四球

入江大樹（楽天）：右飛

15 山田龍聖（巨人）

田村俊介（広島）：見三振

前川誠太（広島）：遊ゴロ

保科広一（元巨人）：左2