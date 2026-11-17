『エイブルトライアウト2026 〜挑め、その先へ〜』に参加した愛斗（ロッテ戦力外）が、松井颯からレフトへ本塁打を放った。

フジテレビONEの中継で解説を務める坂口智隆氏は「うまく打ちましたね。まっすぐシンカーに打者はイメージよりがちなんですけど、肩口から来た、グッと間があって、そこから強いスイングができる。待ちすぎなかったですし、我慢するところも一瞬で我慢し終えたところが素晴らしかったですね」と絶賛。

さらに坂口氏は「最高でしたよね。いきなり打者からしたらあまりイメージを大きくしていない球が来たと思うんですけど、そこにしっかりと体がハマっているので、普通であれば引き付けすぎて凡打が目立つボールなんですけど、そこを一瞬ためた我慢だけであれだけ強いスイングができるというのは、素晴らしい反応、体に力がないとできない。思い切りの良さがないと、あれだけのスイングができないと思う。素晴らしい反応の打ち方でしたよね」と分析。

「集中した時により良い思い切りといいますかね、そういうのが出てくるタイプの選手だと思うのでね、ストライクゾーンを大きく待てる打者。強いスイングができるゾーンが人より多いことはすごい持ち味だと思う。どんどんこの後もそれを活かして欲しいなと思いますね」と話していた。