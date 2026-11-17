「何を着ていいか分からない!」――声優の浪川大輔が、18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』(毎週水曜21:00～)の特別編「大久保と男が吠える夜」で、50歳になってからの服装の悩みを告白。スウェット、ジャージ、ポロシャツと何を着ても周囲から指摘されてしまうという。さらに、シソンヌの長谷川忍は、子どもの幼稚園のお迎えに着ていったTシャツを巡るエピソードを明かす。

浪川大輔

スウェットもジャージもポロシャツも…

今回は、11月19日の「国際男性デー」に合わせた男女逆転特別編「大久保と男が吠える夜」を放送。普段は進行を務める上田晋也がゲスト席に回り、大久保佳代子がMCを担当する。

男性ゲストには浪川のほか、柿谷曜一朗、小手伸也、DJ KOO、戸塚純貴、NAOYA(MAZZEL)、長谷川忍(シソンヌ)、松井ケムリ(令和ロマン)、渡邊圭祐が登場。男性ならではの悩みや、普段は話しづらい本音を語り合う。

近年、SNSでは中年男性のファッションを巡り、「パーカーおじさん論争」などが話題になってきた。そんな中、浪川は年齢を重ねるにつれて、どんな服を着ればいいのか分からなくなってきたという。

「50歳になって、スウェットを着てると“パジャマか”って言われるし、ジャージを着てると“ジムか”って言われるし、ポロシャツを着たら“日曜日のお父さん”って言われる。何を着ていいか分からない!」(浪川)

服装を変えても次々と別の指摘を受けてしまうという浪川の嘆きに、男性陣からは共感の声が相次ぐ。

シソンヌ長谷川忍、子どものお迎えに着ていったTシャツで女性陣ドン引き

シソンヌの長谷川も、服装を巡るエピソードを披露する。

子どもの幼稚園のお迎えに、お気に入りのTシャツを着ていった際の出来事を明かすと、なぜかスタジオの女性陣はドン引き。

さらに、海外のラッパーは好きな格好をしているという主張も飛び出すが、いとうあさこの強烈な一言によって男性陣が言葉に詰まる展開に。

年齢を重ねても好きな服を着たい男性たちと、その服装に厳しい目を向ける女性たちの間で、意見がぶつかり合う。

戸塚純貴は若く見られることが悩み「シミとかシワが欲しくなってくる」

一方、俳優の戸塚は、年齢より若く見られてしまうことが悩みだと告白する。

「30歳を超えてくると、いい感じのシミとかシワが欲しくなってくる」と、年齢を重ねた顔立ちへの憧れを明かすと、上田や長谷川がすかさず反応。

「欲しくねぇよ、シワなんか!」「いくらでもやるよ!」と反論し、スタジオは笑いに包まれる。

男性たちの悩みは、服装や外見だけではない。戸塚は、男性同士で悩みを相談することについて「相談するのが恥ずかしいじゃないですけど、カッコつけたい気持ちがあるから、自分の中でため込む方が多い」と説明。

NAOYAも、男性同士で悩み相談はあまりせず、女性を相手にすることのほうが多いと明かす。

「年齢相応の服装」とは何なのか、見た目をどう受け止めてほしいのか。普段はなかなか口に出せない男性たちの複雑な思いが語られる。

【編集部MEMO】

小手伸也

1973年12月25日生まれ、神奈川県出身。早稲田大学卒業。劇団innerchildを主宰し、脚本・演出・出演を手がける。NHK大河ドラマ『真田丸』で注目を集め、2018年のドラマ『コンフィデンスマンJP』の五十嵐役でブレイク。主な出演作にドラマ『SUITS/スーツ』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』、映画『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』など。舞台、映画、ドラマ、バラエティなど幅広く活動している。

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