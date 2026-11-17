







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



日本野球機構（NPB）は17日、福岡ソフトバンクホークスのカーター・スチュワート・ジュニア投手、ジャクソン・ラトリッジ投手、ダーウィンゾン・ヘルナンデス投手、ルイス・ロドリゲス投手、ジーター・ダウンズ内野手の5選手を自由契約選手として公示した。いずれもウエイバー不請求によるものとなっている。



スチュワート・ジュニアは2019年にソフトバンクに入団。2024年には20試合に登板して9勝4敗、防御率1.95と好成績を残した。一軍通算59試合で18勝17敗、1ホールド、防御率3.41を記録した。



ヘルナンデスは2023年にソフトバンクへ加入した左腕。2024年から3年連続で40試合以上に登板するなど、救援陣の一角を担ってきた。今季も45試合に登板し、1勝2敗、18ホールド、防御率1.48を記録。チームのリーグ3連覇に貢献した。



一方、ダウンズは在籍3年目の今季、わずか8試合の出場にとどまった。また、今季途中に加入したラトリッジ、7月に育成から支配下登録されたロドリゲスも自由契約となった。



今回、5選手はいずれもウエイバー公示に対して他球団からの獲得申し込みがなく、自由契約となった。今後は他球団との契約が可能となる。













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【了】