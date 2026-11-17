中日は17日、江夏豊氏の訃報に接し 工藤公康監督のコメントを発表した。

▼ 工藤公康監督

「江夏さんとは、今年のはじめに対談させていただきました。自分が子どもの頃から江夏さんは目標の投手で、フォームを真似して投げていました。名球会の先輩でもあり、尊敬する投手でもあった江夏さんが亡くなられたことは非常に残念ですが、多くのアドバイス、そして江夏さんが残してくれたものをこれからも後輩たちに伝えていきたいと思います。心よりご冥福をお祈りします」