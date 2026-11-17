FANTASTICSの木村慧人が、12月18日20時からFODで全6話一挙配信されるオリジナルドラマ『ホスト万葉集』で主演を務めることが17日、発表された。GENICの増子敦貴も出演し、対照的な2人のホストの姿を収めたキービジュアルが公開された。

木村慧人、顔に絶対の自信を持つ新人ホスト役に

本作は、新宿・歌舞伎町のホストたちが実際に詠んだ短歌をモチーフにしたドラマ。原作は、ホストクラブ集団「Smappa!Group」の会長・手塚マキ氏と、同グループに所属するホスト80人が詠んだ短歌を収録した『ホスト万葉集 文庫スペシャル』(講談社文庫)で、歌舞伎町の世界の裏側にある本音や葛藤、等身大の感情を描いていく。

木村が演じるのは、自分の顔に絶対的な自信を持つ新人ホスト・タケル。「自分の居場所はここじゃない」と転職を繰り返した末、歌舞伎町のホストクラブ「Vivace」に入店する。

「自分に惚れない女性はいない」と豪語し、有名ホストになることを目指すものの、女性客からは「顔以外がだいぶ残念」と評価され、3カ月が経っても本指名が取れずにいた。

そんなタケルが意識しているのが、店で不動の人気を誇るホスト・レオ。自分とは対照的な存在に憧れながらも、なかなか追いつくことができずにいたタケルは、店の会長・手嶋から、ホストたちが短歌を詠む“歌会”に誘われる。

そこには「参加すると売れる」というジンクスがあり、タケルは自身の悔しさを短歌に込める。

「千円を 前借りにして口にする おにぎり一個の 我の悔しさ」

その歌は思いのほか好評を得て、いきなり入賞。短歌との出会いが、タケルの人生を変えていくことになる。

増子敦貴、完璧な笑顔の裏に謎を秘めた人気ホストに

一方、増子が演じるレオは、容姿も接客も完璧で、圧倒的な人気を誇るホスト。しかし、常に浮かべる隙のない笑顔の裏には謎を秘めており、決して本当の姿を見せようとしない。

増子は、ドラマ『機界戦隊ゼンカイジャー』『体感予報』『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』などに出演し、舞台『千と千尋の神隠し』ではハク役を演じた。今回、人気ホストの表と裏を持つミステリアスな役柄に挑む。

木村と増子が演じる対照的な2人のホストが、短歌を通じて自らの本音と向き合い、様々な秘密や傷を抱えた女性たちとの出会いを重ねながら成長していく。

公開されたキービジュアルには、歌舞伎町のネオンを背景に、笑みを浮かべるタケルと、どこか物憂げな表情を見せるレオの姿が収められている。

木村慧人「ホスト×万葉集ってどういうこと?」

木村は出演決定について「今回このお話をいただいたとき、まず最初に“面白そう!”と思いました」と振り返り、「“ホスト×万葉集ってどういうこと?”と思いながら『ホスト万葉集』を読んでみたのですが、気付けばその魅力に引き込まれていました」とコメント。

「きっと皆さんも魅力にハマり、タケルを応援したくなると思います。僕自身も愛情を込めて演じさせていただきました」と思いを語った。

増子は「『ホスト万葉集』のタイトルの通り、短歌で紡がれるホストのリアルが描かれます」と紹介。「一人一人違う複雑な人間を理解する難しさや意外と単純な愛がゴチャゴチャした歌舞伎町という街」と作品の世界観を説明し、「その中で輝きたいと思っているタケルとキラキラした偶像のレオが、どんな風に変化を遂げていくのかお楽しみに」と呼びかけた。

さらに、作品にちなんで「このドラマ 沢山いっぱい みて欲しい お願いします どうか是非とも」と、短歌形式で視聴を呼びかけている。

原作者の手塚氏は「8年間ホスト歌会を続けてきました。歌舞伎町の片隅で生きる自分たちの日常の心の機微を三十一文字に詰めてきました」と振り返り、「ホストという職業に就くということは、どういうことなのか。我々の歌を読むと、すこし見えてくるのではないかと思います」と語った。

脚本はニシオカ・ト・ニール氏、演出は佐々木豪氏、松田祐輔氏、五十畑哉耶氏が担当。12月18日20時からFODで全6話が一挙配信され、第1話と第2話は無料で視聴できる。

【編集部MEMO】

木村慧人

ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのパフォーマー。俳優としても活動し、ドラマ『さっちゃん、僕は。』『レッドブルー』などで主演を務める。主な出演作に『飴色パラドックス』『顔に泥を塗る』など。FODオリジナルドラマ『ホスト万葉集』では、短歌との出会いによって成長していく新人ホスト・タケルを演じる。

(C)手塚マキと歌舞伎町ホスト80人 from Smappa!Group／講談社／フジテレビ

(C)手塚マキと歌舞伎町ホスト80人 from Smappa!Group／講談社