







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、思うような成績を残せずにシーズンを終えた選手がいる。テオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今オフにトレード放出される可能性について言及している。



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今季のテオスカーは125試合、打率.267、16本塁打、64打点といった数字にとどまった。本塁打数が20本を下回ったのは、通常シーズンだと2017年以来となる。



同メディアは「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、ドジャースは『テオスカーを残り年俸2100万ドルとともにトレード候補に挙げている』という。また、ESPNのホルヘ・カスティーヨ、ジェシー・ロジャース、アルデン・ゴンザレスの3記者は『関係者によると、ドジャースはテオスカーのトレードに再び前向きな姿勢を示している。移籍が実現すれば、ホスエ・デポーラ外野手が出場する道が開けることになる。ただし、魅力的なオファーが届かなければ、球団はヘルナンデスを残留させたいと考えている』と報じている」と言及。



続けて、「彼はワールドシリーズ連覇を果たしたチームにとって欠かせない存在だった。大きなプレッシャーがかかる場面でも、幾度となく見事な活躍を披露してきた。しかし、いずれはチームの顔ぶれを変える必要がある」と記している。











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