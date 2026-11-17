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阪神タイガースの2026年シーズンを追った公式ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2026 ―熱覇の記憶―』が、12月18日から全国の映画館で公開されることが決定した。



阪神は今季、2年連続8度目のセ・リーグ優勝を達成。1950年の2リーグ制移行後では球団初となるリーグ連覇を成し遂げた。藤川球児監督が就任2年目を迎え、「熱覇」をスローガンに掲げて臨んだシーズンだった。



しかし、連覇への道のりは決して平坦ではなかった。春季キャンプでは救援陣の柱である石井大智投手が負傷し、4月には近本光司外野手が死球による骨折で離脱するなど、主力選手の故障に見舞われた。



それでも、最多勝と最高勝率の投手2冠に輝いた髙橋遥人投手をはじめ、村上頌樹投手、才木浩人投手ら先発陣が奮闘。救援陣では工藤泰成投手が存在感を示した。



打線では佐藤輝明内野手が打率、本塁打、打点の3部門でトップに立ち、プロ野球史上9人目となる三冠王を獲得。森下翔太外野手も自己最高の成績を残し、攻撃陣をけん引した。阪神はシーズン終盤に巨人との激しい優勝争いを制し、悲願の連覇を達成した。



本作では、試合映像に加え、普段は見ることのできない舞台裏の様子を収録。シーズン終了後に行われた藤川監督や選手たちへのインタビューを通じて、連覇を成し遂げるまでの葛藤や重圧、知られざる思いが描かれる。



また、映画の公開決定に合わせて、ポスタービジュアルと予告映像も解禁された。予告編には藤川監督の「やっとお話できますね」「この映画の中だけで言えるんです」という意味深な言葉が収められており、シーズン中には明かされなかったエピソードにも注目が集まる。



映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2026 ―熱覇の記憶―』は、12月18日から全国の映画館で公開される。































【動画】映画の予告映像はこちら



東宝MOVIEチャンネルの公式ユーチューブより



https://www.youtube.com/watch?v=KCoDn3KcJKE





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【了】