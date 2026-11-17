『エイブルトライアウト2026 〜挑め、その先へ〜』に参加している矢野雅哉（広島戦力外）が、足で存在感を示した。

矢野は石垣雅海（ロッテ戦力外）の打席中、佐々木明都（ソフトバンク戦力外）の投球モーションを盗み二塁盗塁成功。

フジテレビONEの中継で解説を務める坂口智隆氏は「スライドステップしながらというところで、ピッチャーの間合いもしっかり観察しながら、自分のアピールポイントになりますから、視野広く見れている感じがしますよね」と評価。

同じく解説を務める館山昌平氏も「そういったところがすごいですよね。カープとソフトバンクなので、二軍などで対戦などもあるかもしれないですけど、こういった緊張感のある場面であれだけピッチャーの癖を盗んで盗塁を成功するところは、矢野選手だなと思いましたね」と話した。

矢野は石垣の3ボール1ストライクから5球目に三塁盗塁を決めた。坂口氏は「トライアウト、緊張感のある場所で自分を見せないとなると、ピッチャーのモーションというのも同じタイミングになりやすいですし、ただ野手も野手でアピールしないポイントが必ず人ぞれぞれある。そのままの流れに乗るのではなくて、しっかりと自分で観察しながらアピールしたところですよね」と振り返った。