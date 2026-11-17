パラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督は16日、日本代表との対戦を控え警戒を強めた。パラグアイサッカー協会が伝えた。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイは日本と対戦。13日にはシンガポール代表と対戦し、4ー1で勝利。2026年最後の試合で日本と対戦する。

日本は14日に行われたブラジル代表との試合で、3ー2と勝利。後半アディショナルタイムでのゴールで勝利を収めるなど、近年力をつけている日本に対し、アルファロ監督は試合前の記者会見で改めて警戒。「日本は様々な能力を備えているが、中でも激しさは彼らのプレースタイルの特徴だ」と語り、スピードやボールを失った後のプレッシャー、試合中のシステム変更などについて語った。

「日本が仕掛けてくるであろう激しさに対し、我々も同レベルの対応ができることを願っている。私も様々な側面において、激しさと攻守の切り替えを重視するチームを作ろうとしているからだ」

日本を警戒しながらもしっかりと対応したいと語るアルファロ監督だが、成長著しい日本を改めて評価。「私にとって、日本は世界トップ10か12に入る強豪チームだ」と語り、日本が長期的に継続している努力の賜物だと主張。そして「最終的には、日本が目指していることだけでなく、我々パラグアイが目指していることでもある。つまり、結果を急ぐことばかりを追い求めるのではなく、より長期的なプロセスを構築するということだ」と、パラグアイ代表が成長する上でも重要なことであると語った。

なお、今回のシンガポール遠征には代表歴の浅い選手たちが多く、出場時間はなるべく均等に与えたいという考えがあるとのこと。シンガポール戦からはメンバーを変更し、新たな戦力を見出したいとも考えているようだ。

日本vsパラグアイは17日の22時10分にキックオフ。地上波は日本テレビで、インターネットではU-NEXTで配信される。