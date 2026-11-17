ドイツ代表は現地時間16日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第6節（最終節）でオランダ代表を5－0で破った。試合後、“かつての本拠地”でドイツ代表初ゴールをマークしたFWデリー・シェアハント（フライブルク）が、ドイツ公共放送連盟『ARD』の取材を通して、喜びの声を届けた。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026はベスト32と、不完全燃焼のまま大会を終えたドイツ代表。大会終了後からはユルゲン・クロップ監督の下でリスタートしており、その初陣となるUNL2026－27では、前節終了時点で2勝2分け1敗の成績で3位に位置。準々決勝進出のためには勝利が求められる中、最終節ではグループA2首位のオランダ代表と対戦した。

ドイツの首都ベルリンの『オリンピアシュタディオン』でキックオフを迎えたゲームは、前半終盤に差し掛かった41分、左サイドからカットインしたシェアハントが、右足で強烈なシュートを沈める。1点をリードして折り返すと、後半はドイツ代表がゴールラッシュを披露。MFフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）が2得点を奪ったほか、DFニコ・シュロッターベック（ドルトムント）はセットプレーからゴールをマーク。終盤の78分には、シェアハントの放ったシュートのこぼれ球をブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）が押し込み、ドイツ代表は5－0と完勝。逆転でのグループA2首位通過をやってのけた。

試合後、シェアハントは「チームとしては、これ以上ないほど完璧な展開だった。加えて、個人としても、こんなことは夢にも思っていなかったよ」と語る。現在24歳のシェアハントは、クロップ監督新体制となった今年10月1日のセルビア代表戦でドイツ代表デビューを飾ったばかりで、オランダ代表戦は国際Aマッチ出場4試合目。A代表として新たな一歩を踏み出したセルビア代表戦から、およそ1カ月後にはゴールという明確な数字も刻んだ。

さらに、試合会場の『オリンピアシュタディオン』は、シェアハントの古巣であるヘルタ・ベルリンの本拠地。2022年8月のトップチームデビューから、昨年夏にフライブルクへ完全移籍するまで、およそ3年間を過ごしたヘルタ・ベルリンのホームスタジアムに、ドイツ代表の選手として凱旋し、新たな1ページをめくるゴールを奪った。

こうしたバックグラウンドも相まって、「すべてが信じられない気分だよ」と明かしたシェアハント。“かつての本拠地”で奪った自らの代表初ゴール、そしてドイツ代表の会心の勝利を受けて、「とても楽しかったし、ただただ大喜びだ」と、率直な心境を言葉にしている。

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