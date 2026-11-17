俳優の畑芽育が、2027年1月8日スタートのテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『SMELLOCK～スメロック 香察事件譚～』(毎週金曜23:15～24:15 ※一部地域を除く)で主演を務め、斎藤工と初共演することが決定した。

同作は、匂いから真実を嗅ぎ取る“絶対嗅覚”の持ち主と、推理小説の知識を駆使する元刑事がコンビを組み、不可解な事件の謎を解き明かしていく“香察×怪奇ミステリー”。地方都市郊外の神ヶ淵町を舞台に、時にコミカルに、時にミステリアスに、そして時にホラー要素を交えながら物語が展開される。

畑が演じるのは、神ヶ淵町のローカル線に勤める駅員・葉山ユキ。人の匂いを嗅ぐだけで行動経路や感情まで読み取ることができる“絶対嗅覚”の持ち主で、困っている人を放っておけない天真爛漫な性格から、さまざまな事件に首を突っ込んでいく。一方、斎藤が演じる矢代豪は、警視庁捜査一課を退職し、神ヶ淵町で喫茶店を営む元刑事。推理小説をこよなく愛し、豊富な知識と刑事時代の経験をもとに町の人々から探偵として頼られているが、その推理はいつもどこかズレているという役どころだ。

畑は、台本を読んだ際の印象について「個性豊かなキャラクターがたくさん登場するので、きっと楽しい作品になるだろうなと思っていました」とコメント。実際の撮影については「思っていた以上にキテレツでコミカルな動きの演技となっていて、来年1月の放送日まで、どんなふうに仕上がっているのかとそわそわしています」と明かした。また、初共演となる斎藤については、当初「お会いする前は硬派な方なのかなと思っていました」と緊張していたそう。しかし、斎藤が自ら「自分はただゆっくり喋る、声が低いおじさんです」と話しかけてくれたことで緊張が解けたといい、「今では、気軽にツッコミもできるような、温かい親戚のおじさまのような存在です」と語っている。

一方の斎藤は、畑の第一印象を「100点の人」と絶賛。「本当に気取らない方で、誰に対してもすごく優しくて、フラットなんですよ。視野も広く、素晴らしい座長です」と称賛した。さらに、コミカルな動きをつけながら説明ゼリフを話すことに苦戦した場面もあったといい、「畑さんにデイサービスのようにサポートをしていただきました」とユーモアを交えて感謝を伝えた。斎藤は自身の役作りについても「僕の中では、『金曜ナイトドラマ』の限界を超えられたんじゃないかと思っています」と手応えを語り、作品の見どころについて「“匂いがテレビから出てくる”という、史上初の作品になりますので、立体的に楽しんでいただけたらうれしいです」とアピールした。

脚本は『ドクターX～外科医・大門未知子～』『家政夫のミタゾノ』などを手がけた香坂隆史氏、演出は映画『片腕マシンガール』などで知られる井口昇氏が担当する。

※コメント全文は以下の通り。

畑芽育

――台本を読んてみていかがでしたか?

まず、個性豊かなキャラクターがたくさん登場するので、楽しい作品になるだろうなと思いました。実際に現場に入ってみると、思っていた以上にキテレツでコミカルな動きの演技となっていて、来年１月の放送日まで、どんなふうに仕上がっているのかとそわそわしています。

――ご自身が演じるキャラクターの魅力は?

今回、私が演じる、絶対嗅覚の持ち主であるユキという、かつてないキャラクターもすごく素敵だなと思いました。普通に暮らす田舎町の駅員でありながら、嗅覚を頼りにさまざまな事件を解決していきます！そして、コーヒー店のマスター兼探偵である矢代さんに自分からズケズケと絡んでいき、天真爛漫で好奇心旺盛な女の子です。矢代さんとの絶好のコンビネーションでお届けするコミカルなシーンもたくさんありますので、ぜひ注目していただきながら、ユキの天真爛漫さを愛していただけるとありがたいです。 実は私も、嗅覚には自信があるんです！人の匂いとかを嗅ぎ分けることができる方だと思うのですが、斎藤さんは無臭でした(笑)。

――初共演の斎藤工さんの印象は?

お会いする前は硬派な方なのかなと思っていました。それこそ、何か失礼があって怒られたらどうしよう…と思っていましたが、斎藤さん自ら「自分はただゆっくり喋る、声が低いおじさんです」とおっしゃって(笑)。そこから緊張が解けて、すごく安心して接することができました。今では、気軽にツッコミもできるような、温かい親戚のおじさまのような存在です。

――監督の演出で印象に残っているのは?

井口監督の演出方法で印象に残っているのは、演じてほしいお芝居のプランのようなものを実際に監督がやって見せてくださることです。そこで、監督の演じられたユキが強烈すぎて(笑)。「絶対に超えられないよ！」と思ったりしたことは多々あります。ただ、ちょっとふざけてみたり、アドリブでセリフを言ってみたりすると「わぁ、それいいです！」と、本当に喜んでくださるので、何をやっても許されるというか、ものすごくいろいろなチャレンジをさせていただける、本当に優しい監督だなと思いました。

――作品の見どころをお願いします。

もちろん、コミカルな部分だけではなく、ミステリーやホラー要素の完成度もすごく高くなっています。台本を読み進めていても、「これはどういうロジックで解決されるんだろう？」と自分でも先が読めないぐらいの謎解きもありますので、純粋にミステリー作品として楽しんで見ていただけるものになっていると思います。１話完結ではありますが、最後まで見届けないと解かれない謎もあって…。いくつも伏線が張られていますので、最初から最後まで様々なシーンをしっかりと目に焼き付けて見ていただければさらに面白く見られるのではないでしょうか。絶対嗅覚という興味深いテーマや、登場人物との関係性の行方、話が進むにつれてどんどん展開されるミステリーと、皆さんが最後まで追いたくなるような作品になっていると思います。お楽しみに！

斎藤工

――台本を読んてみていかがでしたか?

台本を読ませていただいた後、実際に現場で、度の過ぎた演技をしてしまったので「社会派のドラマだと思ってください」と何度か監督さんには軌道修正をしていただきました(笑)。しかし、僕の中では、『金曜ナイトドラマ』の限界を超えられたんじゃないかと思っています。“匂いがテレビから出てくる”という、史上初の作品になりますので、立体的に楽しんでいただけたらうれしいです。

台本の活字だけで想像していた矢代の魅力を、井口監督の調理によって、想像を超えるところまで持っていけたと思っています。バディを組むユキさんの絶対嗅覚の能力に頼って、矢代は知識だけで空回りしているという現代の中年男性の“あるある”や悲しみみたいなものも背負いながら、自分らしく演じたいと思いました。

――ご自身が演じるキャラクターの魅力は?

今回は喫茶店のマスター役でもありますが、僕もコーヒーは好きで、こだわりもあるんです。コーヒーからはコーヒーガスというものが発生するんですが、それを活性炭が抑えてくれると言われていまして。ですので、食用の炭を加えたチャコールコーヒーを飲んだり、食用活性炭のパウダーを飲んだり、よりコーヒーを自分にとって優しく摂取できるようにして楽しんでいます。

――初共演の畑芽育さんの印象は?

畑さんの第一印象は“100点の人”。本当に気取らない方で、誰に対してもすごく優しくて、フラットなんですよ。視野も広く、素晴らしい座長です。先ほど、畑さんが「井口監督は何をやっても許してくれて、チャレンジをさせていただける」とおっしゃっていましたが、補足すると、ユキが匂いを嗅ぐ際の決めポーズのようなものがあるんですが、実はそれは畑さんが本読みの際にご提案されたものなんです。もちろん、なんでも許してくれる許容のある監督さんだったんですけど、畑さんの中で、ちゃんと理屈が通っている表現をされて、ユキさんをより魅力的なキャラクターとして作ってくださいました。今回は、畑さんとは特に演技面での相談などはしていないですが、僕が何をやっても返していただけるんです。僕は説明ゼリフが多くて、しかも、コミカルな動きをつけながらですので、年齢とともに、もうメモリーが足りないというか(笑)。なかなかセリフがうまく言えないようなときも、畑さんにデイサービスのようにサポートをしていただきました。

――作品の見どころをお願いします。

“鼻が利く”とはよく言ったもので、今作は、“何か匂う”や“刑事の勘”みたいなものが事件解決に役立っていくという、このAI全盛の時代だからこその、アナログの持つ大事な部分や人間の真髄が描かれている気がします。…真面目なことを言いすぎて少し震えていますが(笑)、楽しみに待っていてくださるとありがたいです。