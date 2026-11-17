第89回アカデミー賞で6部門を受賞したミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』が、21日(19:00～)にテレ玉(テレビ埼玉)で放送される。ライアン・ゴズリングとエマ・ストーンが夢を追う男女を演じた名作で、放送終了後の21日21時から12月14日23時59分までTVerでも配信される。

『ラ・ラ・ランド』は、第89回アカデミー賞で監督賞、エマ・ストーンの主演女優賞など6部門を受賞し、第74回ゴールデングローブ賞でも作品賞(ミュージカル・コメディ部門)を含む最多7部門を受賞したミュージカル映画。デイミアン・チャゼルが監督・脚本を務め、ライアン・ゴズリング、エマ・ストーンらが出演する。

舞台は、夢をかなえたい人々が集まる街・ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働きながら女優を目指すミア(エマ・ストーン)は、何度オーディションを受けても落ちてばかり。そんなある日、場末の店でピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)の演奏に魅せられる。

セバスチャンも、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏することを夢見ていた。やがて2人は恋に落ち、互いの夢を応援し合うようになる。しかし、セバスチャンが店の資金を作るために加入したバンドが成功したことから、2人の心は次第にすれ違い始める。

【編集部MEMO】

『ラ・ラ・ランド』

ブルーレイ＆DVD 8月2日発売

（発売元ギャガ／販売元ポニーキャニオン）

DVD￥3,800(本体)＋税 Blu-ray\4,700(本体)＋税

(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.