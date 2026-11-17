川崎フロンターレは17日、筑波大学の蹴球部に所属するMF大谷湊斗が、2029年1月より同クラブに加入することで内定したと発表した。

大谷は2006年10月1日生まれの現在20歳。大阪府の高槻南AFC、山梨県のアメージングアカデミー、埼玉県の昌平高校を経て、筑波大学に進学した。現在は筑波大学の2年生で、2029年に卒業予定だ。

筑波大学の蹴球部では背番号10を託されており、トップ下やセントラルMFとして活躍している。昨年12月に開催された第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）では、1年生ながらMVPを受賞。決勝の国士舘大学戦で2ゴールを挙げる活躍を見せ、筑波大学の9大会ぶり10度目の優勝の原動力となる活躍を披露した。2025年度の第99回関東大学サッカーリーグ戦1部でも優勝を経験しており、シーズン2冠に貢献していた。

加入内定に際し、大谷は川崎Fを通して次のようにコメントを発表している。

「2029年より川崎フロンターレに加入することになりました、筑波大学蹴球部2年の大谷湊斗です」

「プロサッカー選手としてのキャリアを川崎フロンターレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とてもうれしく思います。ここまで支えてくれた家族、関わってくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、一日でも早くピッチに立ち、川崎フロンターレの勝利に貢献できるように頑張ります。

「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、これからよろしくお願いします」

【画像】大谷湊斗が川崎Fのユニフォームに袖を通す