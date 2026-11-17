自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田愛菜)が、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑む、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)の第5話が16日に放送され、SNSでは、「南と湊人(高橋文哉)の、恋愛フィルターがかかった瞬間がかわいい」などのコメントが上がっている。

芦田愛菜

退職願を取り下げた南(芦田愛菜)は、復帰早々、氷見(細田佳央太)とともに大手ダンススクール・レイアローズダンスアカデミーの弁護を担当することに。元レイアローズの看板講師で、現在は自ら立ち上げたフォーディーダンススタジオの主宰を務めるサティ(愛希れいか)がSNSにレイアローズに対する批判的な投稿をしたため、レイアローズ側は名誉毀損だとして損害賠償を求める訴えを起こしたいという。

そこでまずは、サティの投稿が根拠のないデマだと立証するため、レイアローズの講師に聞き取りを行うことになるが、手柄を独占したい氷見は、嫌がらせともいえる行為で南を蚊帳の外へ。そこで南は、被告となるサティがどんな人物なのか、独自に調べることにする。

南と湊人(高橋文哉)がフォーディーダンススタジオに偵察へ向かうと、スタジオの前にはたくさんの送迎車が。人気を裏づけるように、子どもたちのダンスは習い事とは思えないほどレベルが高く、教えるサティ自身もダンスへの強い信念を持っていた。生徒や保護者からの信頼も厚く、南はレイアローズ側が目障りなサティの言論を封じるために訴訟を起こしたのではないかと疑いを抱く。

やがて南は、フォーディーダンススタジオの子どもたちが履いていたスニーカーと、例アローズに残っていた少女のスニーカーが同じであることに気づく。話を聞くと、次の大会へ向けて、皆であしらえたとのこと。ここで南の感性がきらめいた。

それはサティが、レイアローズにいた頃から、自身のフォーディーダンススタジオに、選抜組の生徒を引き抜いたという契約違反。名誉毀損よりもこちらの方が確実で、さらに慰謝料の額も大きくなることを依頼人に告げる。

果たして、裁判はこうして南たちが勝利した。だが南は途中で気づいてしまっていた。実はフォーディーダンススタジオの前の道路が送迎の車で道が渋滞していたこと。そして、そこにある病院の土地を売る際に、その交通渋滞をなくして金額を釣り上げようとした疑いがあること。つまり、依頼人と病院はつながっており、そのためのスラップ訴訟。複雑な想いになる南で──。

これにX(Twitter)では、「なんだかすごくモヤモヤとした終わり方だった」「嘘とは何か、誠実とは何か、考えさせられる内容だった」「例えスラップ訴訟だと気づいても、依頼人の利益になるよう裁判に勝たなければいけない。純粋な南にとって、良い成長回となったのではないか」などのコメントが見られた。

そして、莉々衣(柿原りんか)から嘘を見破る練習で「船井湊人は、南田南のことを、好きである」と言われたことから、それを湊人本人に言ってしまった瞬間に、キラキラの恋愛フィルターがお互いにかかる演出で「これは可愛い」「まるで少女漫画とか昔の日本のドラマのようなベタさが、逆にいい」「いやあ、お話も面白いけど、2人のこの可愛い恋愛シーンのうぶさも、見どころなんだよね」「この2人、結ばれるのかな」といった恋愛軸へ興味を持ったポストも散見された。

【編集部MEMO】

芦田愛菜(あしだ まな)は、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身。3歳から芸能活動を始め、ドラマ『Mother』『マルモのおきて』などで注目を集める。その後も『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』、映画『はたらく細胞』など話題作に出演。俳優、タレント、声優など幅広く活躍する。

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