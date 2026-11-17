俳優の飯沼愛が、2027年度後期のNHK連続テレビ小説『なぎさの進化論』のヒロインを務めることが17日、発表された。2,845人が応募したオーディションを勝ち抜き、朝ドラ初出演にして主演に抜てき。朝ドラ史上初となる獣医師のヒロイン・藤代なぎさを演じる。

飯沼愛、2845人の応募者から朝ドラヒロインに決定

飯沼愛

2027年度後期に放送される第117作の連続テレビ小説『なぎさの進化論』は、ゴリラを愛してやまない新人獣医師・藤代なぎさが、さまざまな動物や人との出会いを通じて、自分らしい生き方と家族を見つけていく物語。脚本は徳尾浩司氏が手がける。

ヒロインオーディションは2026年7月から募集を開始し、2,845人が応募。書類選考、面談、演技選考、カメラテストなどを経て、飯沼が選ばれた。

制作統括、飯沼愛の演技に衝撃「迷いは一気に吹き飛びました」

制作統括の渡邊悟氏は、ヒロインの人物像について制作チーム内で議論を重ね、自身も悩み続けていたことを明かし、「そんな私の迷いは、オーディションで飯沼さんがカメラの前に立った瞬間、一気に吹き飛びました」と振り返る。

特に印象的だったのは、獣医師としての演技だったという。

渡邊氏は「獣医師を演じていただいた場面では、心停止した犬を救おうとする迫力、飼い主に寄り添う言葉をかけるやさしさ、そして力が及ばなかった結果に向き合う真摯な姿、そのどれもが圧倒的にすばらしいものでした」と絶賛。

さらに「この人となら、1年にも及ぶ撮影をともに走れる。この人なら、半年間の放送で視聴者の皆様に応援していただける。そう確信しました」と、抜てきの決め手を語った。

脚本を担当する徳尾氏も、最終審査を見学した際の飯沼の演技について、笑いのある和やかな場面から緊迫した医療現場まで伸びやかに演じていたと評価。

飯沼のヒロイン決定を知らされた際には、「書ける……書けるぞ!!」とパソコンの前で高揚したことを明かしている。

初恋はゴリラ! 新人獣医師が命と家族に向き合う物語

飯沼が演じる藤代なぎさは、横浜生まれの24歳。幼いころにテレビで見たゴリラにひと目ぼれし、「ゴリラのお医者さんになる!」という夢を抱くようになった。

猛勉強の末に獣医師となるものの、念願だった動物園獣医師の採用試験には不合格。大阪の大学附属動物医療センターで研修獣医師として働き始めるが、失敗を重ねながら、救える命と救えない命に向き合っていく。

その後、鹿児島・与論島で“牛の先生”として奮闘し、再び大阪へ。祖母が守ってきた動物病院を引き継ぎ、動物とその家族を支える獣医師へと成長していく。

2027年3月にクランクインし、同年秋から放送予定。